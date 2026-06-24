「16ちゃい10カ月の柴犬は“うさぎ化”している。ぴょんぴょん走り、かわいすぎる」



【動画】16歳の柴犬、「ぴょんぴょん走り」がかわいすぎる

そんなコメントが添えられた動画が、Xで話題になっています。映っているのは、柴犬の女の子「ゆり」ちゃん。散歩中の様子をおさめた動画には、飼い主さんの横を元気に走るゆりちゃんの姿が映っています。



注目すべきは、その走り方。コメントにもあるように、まるでうさぎのような走り方です。



上半身を高く上げて前足を踏み込み、後ろ足で力強く地面を蹴って、ぴょん！ と跳ねるように走っています。



スキップしているようにも見えるゆりちゃんの姿に、2.7万件超の“いいね”が殺到。「ずっと見てられる」「かわいすぎるんですけど！」「こんなに走れるのはすごい」「先生はうさぎなのかな？」「どこのダンススクール通ってるの？ カワイイステップ」「元気で長生きしてくださいね」など、反響の声が相次いでいます。



散歩から帰宅直前、「もっと走る！」

飼い主のしばゆりさん（@shibayuri0713）によると、この動画は散歩の終盤に撮影されたものだそう。



「『もっと走りたい！』と、“おかわり散歩”をしたときのものです。家に入りたくなくて、爆走し始めました（笑）」



“ぴょんぴょん走り”をするようになったのは、16歳を迎えたころ。若いときは、ごく普通の走り方だったといいます。



「ハイシニアになってからは、ほとんど走らなかったんです。ところがここ最近、お散歩ブームがおとずれて『走りたい』という本能が出てきたようで、このような走り方をするようになりました」



これには、「何だ、その走り！」と飼い主さんもびっくり。高齢になってもこれだけ走ることができる驚きと同時に、少し心配もあったといいます。それでも、楽しそうに走るゆりちゃんの姿を見て、これまで通り必要なサポートをしながら、見守っていくことにしました。



実は「散歩嫌い」だったゆりちゃん

力強い走りを披露したゆりちゃんですが、ふだんはとてもおっとりとした性格で、実は「散歩嫌い」でもあるそうです。



「若いころから、ご飯を食べるときも、水を飲むときもゆっくり。散歩が嫌で、ほぼ毎日、“拒否柴”を発動していました」



ゆりちゃんとの暮らしをつづるXは、2歳のころに始めました。小さなころも愛くるしい魅力にあふれていたゆりちゃんですが、飼い主さんは「今のほうがかわいいなあ」と振り返っています。



ゆっくり歩く日も、ぴょんぴょんと弾むように走る日も、その一歩一歩が、飼い主さんにとってはかけがえのない宝物。16歳10カ月のゆりちゃんは今日も、自分のペースでお散歩を楽しんでいます。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）