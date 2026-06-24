ネット越しに最前列でアピール、懸命な姿が反響

【MLB】ドジャース 12ー3 ツインズ（日本時間24日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ターゲット・フィールドで行われたツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。チームは12-3で大勝したものの、大谷は3打数無安打1打点でスタメンではチーム唯一の無安打となった。そんな中、スタンドで背番号17を健気に待つ現地の少年ファンが見せた純粋な努力が、ファンの心を激しく揺さぶっていた。

観客席で生まれたその光景は、敵地でありながら大谷がいかに異国の地の子どもたちにとってのヒーローであるかを物語っていた。スタンドの最前列に陣取った現地の少年ファンが、ネット越しに大きな白い画用紙に青いマジックで手書きしたボードを一生懸命に掲げていた。

そこに並んでいたのは、見よう見まねで書いた形跡が残る丁寧な日本語。大谷の背番号「17」や可愛らしい笑顔の顔文字を交えながら、「大谷さんは最高!!」「サインをください!!」とのメッセージが綴られていた。大谷本人にどうしても想いを届けたいという、少年のピュアな熱意が全面から伝わってくる1枚だ。

この写真を見た日本ファンは、少年の熱意に感動。「日本語と日本の顔文字使ってるのめっちゃ好き！ 漢字も書いてるし頑張ったのね（涙）」「可愛い がんばって日本語書いたんだね！ そして絵文字も」「日本語を頑張って書いたんだなぁと思ったら胸熱」と心を打たれたようだ。さらに、その切実な願いに対して「可愛いなぁ 貰えるといいね！」「サインをあげてほしいね！」と後押しする声も続いていた。（Full-Count編集部）