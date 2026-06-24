「３日なら疲労はない」33歳・伊東純也が明かした“ベストな試合間隔”「一番身体を動かしやすい」【W杯】
グループステージ最終戦のスウェーデン戦を前に、伊東純也は自身のコンディションの良さを窺わせた。
今大会はオランダ戦、チュニジア戦と連戦をこなしてきたが、疲労を感じさせる様子はない。自身にとって理想的な試合間隔についは、「個人的には中３日がやりやすい。一番身体を動かしやすい」と明かした。
その理由については、「ルーティンができている。リカバリーして、まだ身体が動く、復活してちょうどいいくらい」と説明。さらに、「３日なら疲労はない。２日だとちょっときついなあと。３日はちょうどいいです」と続けた。
33歳となった現在も、日本代表の右サイドに欠かせない存在であり続ける伊東。スウェーデン戦でも、そのスピードと突破力に大きな期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
今大会はオランダ戦、チュニジア戦と連戦をこなしてきたが、疲労を感じさせる様子はない。自身にとって理想的な試合間隔についは、「個人的には中３日がやりやすい。一番身体を動かしやすい」と明かした。
その理由については、「ルーティンができている。リカバリーして、まだ身体が動く、復活してちょうどいいくらい」と説明。さらに、「３日なら疲労はない。２日だとちょっときついなあと。３日はちょうどいいです」と続けた。
33歳となった現在も、日本代表の右サイドに欠かせない存在であり続ける伊東。スウェーデン戦でも、そのスピードと突破力に大きな期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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