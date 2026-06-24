「ラ・リーガのどのクラブより市場価値が低い」大健闘の”W杯初出場国”をスペインの大手紙が称賛！「今後も語り継がれていくチーム」【W杯】
北中米ワールドカップのグループステージ第２節までの全試合が、現地６月23日に終了した。すでに決勝トーナメント進出を決めたチームがある一方で、３戦目を待たずに敗退が決まった国もあり、各組で明暗が分かれている。 そのなかで驚きを提供しているのが、グループＨのカーボベルデだ。 Ｗ杯初出場で、本大会開幕時点のFIFAランキングが67位だったアフリカの小国が、初戦で優勝候補のスペインと０−０で引き分けるサプライズを起こすと、２戦目もＷ杯で二度の優勝歴を誇るウルグアイ相手に２−２のドローに持ち込んでみせた。 現時点でウルグアイと勝点２で並び、総得点の差で３位につけているカーボベルデ。３戦目のサウジアラビアに勝てば、無条件で決勝トーナメント進出が確定し、引き分けでも他会場のスペイン対ウルグアイの結果次第では、グループステージ突破の可能性は十分にある。 そんな大健闘を見せているカーボベルデを称賛しているのが、初戦で引き分けたスペインの大手紙『マルカ』だ。「ラ・リーガのどのクラブより市場価値が低い」と、そのサプライズぶりを報じている。
大手移籍専門サイト『トランスファーマルクト』によれば、６月24日時点でカーボベルデの登録メンバー26人の推定市場価格の合計は5450万ユーロ（約89億9250万円）。それに対し、25-26シーズンのラ・リーガ20チームの中で、最も推定市場価格が低いオビエドのトップチーム登録26人の合計額は5580万ユーロ（約92億700万円）となっている。 ちなみに、ラ・リーガで優勝したバルセロナの推定市場価格の合計額は、トップチーム登録24人で11億5000万ユーロ（約1897億5000万円）。カーボベルデの選手で最高額はDFローガン・コスタの1500万ユーロ（約24億7500万円）で、スペイン戦で大活躍を見せて時の人となった40歳のGKヴォジーニャは５万ユーロ（約825万円）だ。 記事では、タレント力で大きく劣るカーボベルデが、スペインとウルグアイを相手に勝点を獲得したことに対し、「Ｗ杯の歴史の中で、今後も語り継がれていくチーム」と称賛している。 サウジアラビアとのグループ３戦目は、現地時間６月26日の19時にキックオフ。旋風を巻き起こすカーボベルデは、決勝トーナメント進出という新たな歴史を作れるか。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
大手移籍専門サイト『トランスファーマルクト』によれば、６月24日時点でカーボベルデの登録メンバー26人の推定市場価格の合計は5450万ユーロ（約89億9250万円）。それに対し、25-26シーズンのラ・リーガ20チームの中で、最も推定市場価格が低いオビエドのトップチーム登録26人の合計額は5580万ユーロ（約92億700万円）となっている。 ちなみに、ラ・リーガで優勝したバルセロナの推定市場価格の合計額は、トップチーム登録24人で11億5000万ユーロ（約1897億5000万円）。カーボベルデの選手で最高額はDFローガン・コスタの1500万ユーロ（約24億7500万円）で、スペイン戦で大活躍を見せて時の人となった40歳のGKヴォジーニャは５万ユーロ（約825万円）だ。 記事では、タレント力で大きく劣るカーボベルデが、スペインとウルグアイを相手に勝点を獲得したことに対し、「Ｗ杯の歴史の中で、今後も語り継がれていくチーム」と称賛している。 サウジアラビアとのグループ３戦目は、現地時間６月26日の19時にキックオフ。旋風を巻き起こすカーボベルデは、決勝トーナメント進出という新たな歴史を作れるか。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部