LiSAの故郷・岐阜を歌うコラボ曲 ピコ太郎「Gifu Me Baby feat. LiSA」MV公開へ
ピコ太郎がきょう24日に配信リリースした『Tottemo Release 80.8（11）』に収録されているLiSAとのコラボレーション楽曲「Gifu Me Baby feat. LiSA」のミュージックビデオが、同日午後8時にピコ太郎公式YouTubeチャンネルでプレミア公開されることが決定した。
【動画】ピコ太郎「Gifu Me Baby feat. LiSA」ミュージックビデオ（6月24日午後8時プレミア公開）
「Gifu Me Baby feat. LiSA」は、岐阜県出身のLiSAを迎えて制作された“岐阜県ソング”。印象的なフレーズ「Gifu Me Baby」を軸に、岐阜県を代表する文化や名産品を英語詞に織り込みながら、伝統文化と現代的なサウンドを掛け合わせた楽曲となっている。
きょう24日はLiSAの誕生日ということもあり、故郷への思いが込められたコラボレーション楽曲として、特別な日に届けられる作品となる。
あわせて公開されるミュージックビデオは、ピコ太郎と岐阜県庁、岐阜県民とのコラボレーションにより撮影されたもの。楽曲の世界観とともに、岐阜の魅力を発信する映像作品に仕上がっているという。
『Tottemo Release 80.8（11）』には「Gifu Me Baby feat. LiSA」をはじめ、富山県、三重県、静岡県、愛知県、山梨県、長野県、新潟県、石川県、福井県をテーマにした「都道府県ソング」シリーズの楽曲も収録。各県の特色を大胆なサウンドアプローチで表現している。
【動画】ピコ太郎「Gifu Me Baby feat. LiSA」ミュージックビデオ（6月24日午後8時プレミア公開）
「Gifu Me Baby feat. LiSA」は、岐阜県出身のLiSAを迎えて制作された“岐阜県ソング”。印象的なフレーズ「Gifu Me Baby」を軸に、岐阜県を代表する文化や名産品を英語詞に織り込みながら、伝統文化と現代的なサウンドを掛け合わせた楽曲となっている。
あわせて公開されるミュージックビデオは、ピコ太郎と岐阜県庁、岐阜県民とのコラボレーションにより撮影されたもの。楽曲の世界観とともに、岐阜の魅力を発信する映像作品に仕上がっているという。
『Tottemo Release 80.8（11）』には「Gifu Me Baby feat. LiSA」をはじめ、富山県、三重県、静岡県、愛知県、山梨県、長野県、新潟県、石川県、福井県をテーマにした「都道府県ソング」シリーズの楽曲も収録。各県の特色を大胆なサウンドアプローチで表現している。