妻とのスキンシップ不足に悩む新米パパへ、アルコ＆ピースの平子祐希がアドバイスを送った。

【映像】アルピー平子、妻と子供の家族ショット

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。6月23日の放送回では、「抱っこしながら相談のるよ！」と題して、ゲストに1児のパパであるこっちのけんと、2児のママである菊地亜美、2児のパパであるアルコ＆ピース平子祐希、1児のママである益若つばさが登場した。

番組では、客席に集まった保護者からのリアルな悩みに答える企画を実施。その中で「子どもは1歳。奥さんとスキンシップをもっと取りたいが、どうすれば自然にできるか」という新米パパからの切実な質問が紹介された。

これに対し、同じく新米パパであるこっちのけんとは深く共感。自身も妻に「ハグしよう」などと言葉で伝えているものの、「その間も妻は（育児などの）別のことを考えてるんだろうな」と感じてしまい、積極的になりきれない葛藤を明かした。

すると、愛妻家として知られる2児のパパ・平子が「奥さんは今、完全に『ママモード』になっている」と分析。そのモードを無理に崩そうとするのではなく、「お子さんを介した夫婦間のスキンシップ」を意識することが大切だと語った。

平子は、子どもを真ん中に挟んで抱っこする形でのスキンシップ術を提案。「子どもをハグしている延長線上で、そのまま奥さんも一緒に包み込むようにハグをする。これなら奥さんも拒絶しないし、自然にふれあえる」と、具体的なシチュエーションを実演交じりに披露した。 このアドバイスに、こっちのけんとは「天才だ」「すげぇうまい」と感嘆した様子だった。