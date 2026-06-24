アーティストのこっちのけんとが、我が子とのお出かけにおける徹底した事前準備や、独自のこだわりの寝かしつけ術を披露し、スタジオのママたちを感嘆させた。

【映像】こっちのけんと、一同爆笑の寝かしつけの様子

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。6月23日の放送回では、「ママ会ライブ昼の部」と題して、ゲストに1児のパパであるこっちのけんと、2児のママである菊地亜美、2児のパパであるアルコ＆ピース平子祐希、1児のママである益若つばさが登場した。

最近第1子が誕生したばかりの新米パパであるこっちのけんとは、育児のバタバタ感を明かしつつも「とんでもなく可愛いので、癒やされながら体力減らしてるみたいな、すごいループに入ってます」と笑顔を見せた。

そんなこっちのけんとは、子どもとのお出かけについて、いつ泣くかわからない、どこでおむつを替えればいいのか気が気ではなくなってしまうと明かした。そのため、お出かけの際には事前に定期的な「セーブポイント」としておむつ替えができる場所をチェック。さらに電車のホームページで駅の構内図を事前にスクリーンショットしておき、エレベーターの位置を確認して何号車に乗るのがベストかまでを全て調べてから外出していることを明かした。

このエピソードには横澤と藤本も「えらい！すごい！」と絶賛。こっちのけんとは「そうでもしないと心配で」と本音を漏らした。さらに、電車に乗っている最中もベビーカーの赤ちゃんに見とれてしまい、何度も駅を乗り過ごしてしまうという微笑ましいエピソードを披露し、藤本美貴から「かわいい！」とツッコミを入れられていた。

また、スタジオでは赤ちゃんの人形を使った寝かしつけの実演も行われた。お人形で実践する前から「持ち方が慣れてる」と藤本に注目されていたこっちのけんとは、横抱きにしながらリズミカルに歩くスタイルを披露。 さらに、実演では妻とのリアルな雑談内容を再現してスタジオの爆笑を誘った。