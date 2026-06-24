藤田ニコル、仕事復帰へ「心配しないでくださいね」5月に第1子出産報告
【モデルプレス＝2026/06/24】モデルの藤田ニコルがパーソナリティを務めるTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が2026年6月23日に更新された。藤田が同ラジオに復帰することを報告した。
【写真】にこるん、赤ちゃんとの2ショット初公開
同アカウントでは「にこるんが、今週からニコニチに復帰します」と報告。藤田は翌24日、同ポストを引用し「まずはラジオ復帰しますので（2週間に1回2時間お喋りしに行くだけなので復帰と言ってるけど心配しないでくださいね）」と伝えた。
藤田は、俳優の稲葉友と2023年8月に結婚を発表。2026年5月1日に、第1子を出産したことを報告した。なお、性別は女の子であることを明かしている。また、同年6月13日放送の「藤田ニコルのニコニチ」に出産後初めて電話越しで出演していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】にこるん、赤ちゃんとの2ショット初公開
◆藤田ニコル、仕事復帰を報告
同アカウントでは「にこるんが、今週からニコニチに復帰します」と報告。藤田は翌24日、同ポストを引用し「まずはラジオ復帰しますので（2週間に1回2時間お喋りしに行くだけなので復帰と言ってるけど心配しないでくださいね）」と伝えた。
◆藤田ニコル、2026年5月に出産報告
藤田は、俳優の稲葉友と2023年8月に結婚を発表。2026年5月1日に、第1子を出産したことを報告した。なお、性別は女の子であることを明かしている。また、同年6月13日放送の「藤田ニコルのニコニチ」に出産後初めて電話越しで出演していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】