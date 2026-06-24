2児の母・青木裕子、魚メインの弁当公開「模様あるのすごい」「カラフルで彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】フリーアナウンサーの青木裕子が6月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。魚メインの弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「模様あるのすごい」ご飯が市松模様のメカジキメイン弁当
青木は「メカジキです テリテリしてませんが、つけダレに漬け込んでいたのでしっかり味はついていました 週に一度はお魚のお弁当にしたいなあと思っています…」とコメント。メカジキの切り身のほか春巻き、卵焼き、ピーマンなどのソテー、紫キャベツなどのおかずとカットした海苔で市松模様を作ったご飯が詰められた手作り弁当を公開した。
この投稿に、ファンからは「カラフルで彩りが綺麗」「模様あるのすごい」「真似したい」「ヘルシーで美味しそうなお魚弁当」「美味しそう」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「模様あるのすごい」ご飯が市松模様のメカジキメイン弁当
◆青木裕子、メカジキメインの弁当公開
青木は「メカジキです テリテリしてませんが、つけダレに漬け込んでいたのでしっかり味はついていました 週に一度はお魚のお弁当にしたいなあと思っています…」とコメント。メカジキの切り身のほか春巻き、卵焼き、ピーマンなどのソテー、紫キャベツなどのおかずとカットした海苔で市松模様を作ったご飯が詰められた手作り弁当を公開した。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「カラフルで彩りが綺麗」「模様あるのすごい」「真似したい」「ヘルシーで美味しそうなお魚弁当」「美味しそう」などの声が上がっている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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