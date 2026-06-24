有働由美子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/24】フリーアナウンサーの有働由美子が6月23日までに、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。

【写真】57歳ベテランアナウンサー「マヨ無しでも美味しそう」具材3つで作ったレンチンポテサラ

◆有働由美子、手作りのポテサラ披露


有働は「ポテサラとかだいたいこんなもんやろレンチン」「（※じゃがいもの絵文字）に（※玉ねぎの絵文字）みじん切りツナ缶かけて混ぜて終わり。マヨも無し」とつづり、手作りの料理の写真を投稿。素材を存分に活かした、ヘルシーなポテトサラダを公開した。

また、自身の企画番組『有働由美子の健康案内人」（月〜金 あさ9：55〜／テレビ朝日系列）についても告知している。

◆有働由美子の投稿に反響


この投稿に「シンプルイズベスト」「食べ応えありそうです」「ヘルシーですね」「レンチンで出来るの凄い」「マヨ無しでも美味しそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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