有働由美子、レンチンで作った簡単ポテトサラダ披露「シンプルイズベスト」「食べ応えありそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】フリーアナウンサーの有働由美子が6月23日までに、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。
【写真】57歳ベテランアナウンサー「マヨ無しでも美味しそう」具材3つで作ったレンチンポテサラ
有働は「ポテサラとかだいたいこんなもんやろレンチン」「（※じゃがいもの絵文字）に（※玉ねぎの絵文字）みじん切りツナ缶かけて混ぜて終わり。マヨも無し」とつづり、手作りの料理の写真を投稿。素材を存分に活かした、ヘルシーなポテトサラダを公開した。
また、自身の企画番組『有働由美子の健康案内人」（月〜金 あさ9：55〜／テレビ朝日系列）についても告知している。
この投稿に「シンプルイズベスト」「食べ応えありそうです」「ヘルシーですね」「レンチンで出来るの凄い」「マヨ無しでも美味しそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】57歳ベテランアナウンサー「マヨ無しでも美味しそう」具材3つで作ったレンチンポテサラ
◆有働由美子、手作りのポテサラ披露
有働は「ポテサラとかだいたいこんなもんやろレンチン」「（※じゃがいもの絵文字）に（※玉ねぎの絵文字）みじん切りツナ缶かけて混ぜて終わり。マヨも無し」とつづり、手作りの料理の写真を投稿。素材を存分に活かした、ヘルシーなポテトサラダを公開した。
また、自身の企画番組『有働由美子の健康案内人」（月〜金 あさ9：55〜／テレビ朝日系列）についても告知している。
◆有働由美子の投稿に反響
この投稿に「シンプルイズベスト」「食べ応えありそうです」「ヘルシーですね」「レンチンで出来るの凄い」「マヨ無しでも美味しそう」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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