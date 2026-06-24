【もやし1袋×昆布茶×レンチンで最強副菜】あともう１品に『ピリ辛昆布茶あえ』

もやし×昆布茶で「激うま！」な簡単副菜。昆布茶のうまみをきかせれば、いつものもやしもやみつき必至。ピリッとした辛みがさらに箸を進めます。

加熱はレンチンだけだから、暑い日だってお手軽。節約したい日のあと一品にもぴったりです。

『もやしのピリ辛昆布茶あえ』のレシピ

材料（2人分）

もやし……1袋（約200g）

〈A〉

酢……大さじ1

昆布茶……小さじ1

塩……ひとつまみ

七味唐辛子……ひとつまみ

作り方

（1）もやしはざるに入れ、水でさっと洗って水けをきり、耐熱のボールに入れる。ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で2分30秒ほど加熱する。

（2）（1）のボールにたまった水けをペーパータオルで吸い取り、熱いうちに〈A〉を加えて全体を混ぜ、さます。

手軽でお財布にもやさしいのに、しっかりおいしいのがうれしいところ。気づけばもやし一袋、なくなっていますよ〜！

重信 初江シゲノブ ハツエ 料理家 料理研究家のアシスタントを経て独立。昔から受け継がれてきた味を大切にしつつ、現代的なセンスで提案する作りやすいレシピが人気。韓国はじめ、世界各地を旅して覚えた味の再現にも定評がある。『食べたい作りたい現地味 もっと！おうち韓食』(主婦の友社）、『罪悪感ゼロつまみ』（主婦と生活社）ほか著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日より）