【もやし1袋×昆布茶×レンチンで最強副菜】あともう１品に『ピリ辛昆布茶あえ』
もやし×昆布茶で「激うま！」な簡単副菜。昆布茶のうまみをきかせれば、いつものもやしもやみつき必至。ピリッとした辛みがさらに箸を進めます。
加熱はレンチンだけだから、暑い日だってお手軽。節約したい日のあと一品にもぴったりです。
『もやしのピリ辛昆布茶あえ』のレシピ
材料（2人分）
もやし……1袋（約200g）
〈A〉
酢……大さじ1
昆布茶……小さじ1
塩……ひとつまみ
七味唐辛子……ひとつまみ
作り方
（1）もやしはざるに入れ、水でさっと洗って水けをきり、耐熱のボールに入れる。ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で2分30秒ほど加熱する。
（2）（1）のボールにたまった水けをペーパータオルで吸い取り、熱いうちに〈A〉を加えて全体を混ぜ、さます。
手軽でお財布にもやさしいのに、しっかりおいしいのがうれしいところ。気づけばもやし一袋、なくなっていますよ〜！
教えてくれたのは…
重信 初江シゲノブ ハツエ
料理家
詳細はこちら
料理研究家のアシスタントを経て独立。昔から受け継がれてきた味を大切にしつつ、現代的なセンスで提案する作りやすいレシピが人気。韓国はじめ、世界各地を旅して覚えた味の再現にも定評がある。『食べたい作りたい現地味 もっと！おうち韓食』(主婦の友社）、『罪悪感ゼロつまみ』（主婦と生活社）ほか著書多数。
（『オレンジページ』2026年6月2日より）