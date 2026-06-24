“顔面重要文化財”AKB48センター伊藤百花、オフショルトップスから素肌際立つ「肌艶がすごい」「大人っぽい雰囲気」
【モデルプレス＝2026/06/24】AKB48の伊藤百花が6月22日、自身のInstagramを更新。ファッション雑誌「MAQUIA 8月号」（集英社）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「肌艶がすごい」オフショル衣装姿
伊藤は「『MAQUIA 8月号』ぜひチェックしてください」とつづり、スタジオ内でのオフショットを複数枚投稿。ベージュのオフショルダーのトップス姿や黒のノースリーブトップス姿などを披露し、カメラにポーズを決めている。オフショルダートップスから美しい素肌やデコルテラインをのぞかせた。
この投稿に「可愛すぎます」「肌艶がすごい」「横顔も美しい」「女神様みたい」「大人っぽい雰囲気」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「肌艶がすごい」オフショル衣装姿
◆伊藤百花、オフショルダートップスから美肌際立つ
伊藤は「『MAQUIA 8月号』ぜひチェックしてください」とつづり、スタジオ内でのオフショットを複数枚投稿。ベージュのオフショルダーのトップス姿や黒のノースリーブトップス姿などを披露し、カメラにポーズを決めている。オフショルダートップスから美しい素肌やデコルテラインをのぞかせた。
◆伊藤百花の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎます」「肌艶がすごい」「横顔も美しい」「女神様みたい」「大人っぽい雰囲気」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】