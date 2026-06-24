アンガールズ田中卓志、自宅で栽培したわさび菜使ったサラダ披露「新鮮で美味しそう」「自分で育てると何倍も美味しく感じますよね」の声
【モデルプレス＝2026/06/24】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が6月23日までに、自身のInstagramを更新。家で育てた野菜を使ったサラダを公開し反響を呼んでいる。
【写真】50歳人気芸人「お店みたいでオシャレ」自家製わさび菜使ったサラダ
田中は「プランターに植えていたわさび菜がそだったので、収穫して、サラダにしてたべた！」とつづり、自宅で収穫したわさび菜の写真を複数枚投稿。綺麗に育てたわさび菜をボウルに入れ、カニカマやきゅうりなどを加えたサラダを披露している。
また田中は「ピリッとして美味しかった！あともう一回は収穫出来そうです！」とコメントしている。
この投稿に「新鮮で美味しそう」「自分で育てると何倍も美味しく感じますよね」「わさび菜って自家栽培できるんだ」「綺麗に育ててますね」「家庭菜園憧れます」「家でも真似してみます」「お店みたいでオシャレ」など反響が寄せられている。
田中は、2023年1月に一般女性との結婚を発表。2026年5月に第1子男児の誕生を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】50歳人気芸人「お店みたいでオシャレ」自家製わさび菜使ったサラダ
◆田中卓志、栽培したわさび菜でサラダ調理
田中は「プランターに植えていたわさび菜がそだったので、収穫して、サラダにしてたべた！」とつづり、自宅で収穫したわさび菜の写真を複数枚投稿。綺麗に育てたわさび菜をボウルに入れ、カニカマやきゅうりなどを加えたサラダを披露している。
◆田中卓志の投稿に反響
この投稿に「新鮮で美味しそう」「自分で育てると何倍も美味しく感じますよね」「わさび菜って自家栽培できるんだ」「綺麗に育ててますね」「家庭菜園憧れます」「家でも真似してみます」「お店みたいでオシャレ」など反響が寄せられている。
田中は、2023年1月に一般女性との結婚を発表。2026年5月に第1子男児の誕生を報告している。（modelpress編集部）
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