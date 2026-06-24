今井翼「お座りが出来るようになりました」 “かわいすぎる”愛犬ショットにファンもん絶「ちょこん」「かわいすぎてにやけます」
俳優の今井翼（44）が23日、自身のインスタグラムを更新。“かわいすぎる”愛犬ショットを披露した。
【写真】「お座りが出来るようになりました」上目遣いでちょこんと座る“かわいすぎる”今井翼の愛犬
今井は「気がついたらお座りが出来るようになりました」とつづり、トイプードルの愛犬の写真を投稿。そこには、ちょこんとお座りをしながら、愛らしい表情でじっと上目遣いをみせる愛犬の姿が写し出されている。
コメント欄には、「かわいすぎてにやけます」「すごいすごーい」「癒されるね」「ちょこん」「お利口さん」と、そのかわいらしい姿に癒されたファンからの声が多く寄せられている。
【写真】「お座りが出来るようになりました」上目遣いでちょこんと座る“かわいすぎる”今井翼の愛犬
今井は「気がついたらお座りが出来るようになりました」とつづり、トイプードルの愛犬の写真を投稿。そこには、ちょこんとお座りをしながら、愛らしい表情でじっと上目遣いをみせる愛犬の姿が写し出されている。
コメント欄には、「かわいすぎてにやけます」「すごいすごーい」「癒されるね」「ちょこん」「お利口さん」と、そのかわいらしい姿に癒されたファンからの声が多く寄せられている。