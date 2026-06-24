複数年契約を解除して新天地へ…SR渋谷のトロイ・マーフィージュニアが秋田へ移籍

6月24日、トロイ・マーフィージュニアがサンロッカーズ渋谷から秋田ノーザンハピネッツへ移籍することが発表された。契約期間は2026－27シーズンの1年間。背番号は「0」に決まった。

アメリカ出身で現在23歳のマーフィージュニアは、195センチ92キロのシューティングガード兼スモールフォワード。ドミニカン大学を経て、2022－23シーズンに越谷アルファーズの特別指定選手としてBリーグでのキャリアをスタートさせた。その後は富山グラウジーズの特別指定選手を経て、2024－25シーズンからSR渋谷でプレー。U23日本代表にも選出された実績を持つ。SR渋谷在籍2年目となった今シーズンは、B1リーグ戦49試合に出場し、9試合に先発。1試合平均15分11秒のプレータイムで3.5得点、2.2リバウンド、0.9アシストを記録した。

SR渋谷の発表によると、同選手とは複数年契約を締結しており、当初は今後のキャリアやプレー環境を踏まえて、期限付移籍により秋田へ移籍する方向で合意していたという。その後、制度面やチーム状況などを踏まえて協議を重ねた結果、双方合意のもと契約を解除し、秋田へ移籍することになった。

今回の契約合意に際し、マーフィージュニアは秋田を通じて「まずは、迎え入れてくれた秋田ノーザンハピネッツに感謝しています。選手としてまだまだ成長し、チームの勝利に貢献できるように戦っていきます」とコメント。「まだ秋田でプレーしたことはないので、クレイジーピンクの皆さんに会えるのを楽しみにしています！」と意気込みを語った。





【動画】トロイ・マーフィージュニアのダンク集