ProArt Display OLED PA27UCDMR

ASUS JAPAN株式会社は、4Kの量子ドット有機ELパネル（QD-OLED）を搭載した26.5型のモニター「ProArt Display OLED PA27UCDMR」を6月26日（金）より順次発売する。全国の家電量販店およびECサイトで取り扱う。想定価格は21万4,920円

OLEDならではの高いコントラスト性能と鮮やかな色表現に加え、最大240Hzの高リフレッシュレートと0.1ms（GTG）の応答速度を特徴とする。動画編集、モーショングラフィックス制作など、高い視認性と滑らかな映像表示が求められる用途に適しているという。

色精度は、工場出荷時のキャリブレーションによりΔE＜1を達成。DCI-P3 99％、sRGB 100％の広色域をカバーする。また、Calman認証の取得や「ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション」への対応により、長期間にわたり正確なカラー表現を維持できるとしている。

HDRフォーマットは、Dolby Vision、HDR10、Hybrid Log-Gamma（HLG）をサポート。1,000cd/m²のピーク輝度、1,500,000:1のコントラスト比により、ハイライトからシャドウまで細部を忠実に再現できるという。

インターフェースには、Thunderbolt 4ポートを2基搭載。最大96WのUSB Power Deliveryに対応しており、対応するノートPCであればケーブル1本で映像出力、データ転送、給電が行える。デイジーチェーン接続にも対応する。

そのほか、OLEDパネルの焼き付きリスクを軽減する画面保護機能として「ASUS OLED Care」を搭載。3年間のパネル焼き付き保証が付帯している。

画面サイズ：26.5型 パネルタイプ：QD-OLED（量子ドット有機EL） 解像度：4K（3,840×2,160） リフレッシュレート：最大240Hz 応答速度：0.1ms（GTG） 色域：DCI-P3 99％、sRGB 100％ 色精度：ΔE＜1 ピーク輝度：1,000cd/m² コントラスト比：1,500,000:1 HDR対応：Dolby Vision、HDR10、HLG 入力端子：Thunderbolt 4×1、DisplayPort 1.4×1、HDMI×1 出力端子：Thunderbolt 4×1 外形寸法：60.8×57.1×22.8cm 質量：7.2kg