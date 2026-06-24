バキバキ腹筋の工藤静香が女王に扮しラップを披露する新曲「Dynamic」MV公開

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工藤静香が新作アルバム『Dynamic』を6月24日にリリース。このタイミングで、アルバムタイトル楽曲「Dynamic」のMVが公開された。

■アルバム『Dynamic』は「ロック」をテーマに掲げたエネルギッシュな意欲作

「Dynamic」MVは、工藤静香本人が「異次元・異空間」をリクエストして撮影を実施。派手で見応えのある世界観の映像に仕上げられてる。

エキゾチックな黄金の宮殿で女王に扮した工藤静香が、煌びやかで妖艶な世界観を表現。別のシーンでは、キレのあるラップを披露したかと思えば、さらにダンサーを従え黒のクロップド丈トップスにワイドパンツを合わせた衣装で登場。引き締まったアスリート並みのバキバキの腹筋が披露される工藤静香のダンスシーンは必見だ。

19枚目となる2年ぶりのオリジナルアルバム『Dynamic』は、デビュー39年目を迎える彼女が「ロック」をテーマに掲げたエネルギッシュな意欲作。工藤静香が持つしなやかな強さやエッジの効いたビジュアルオーラを最大限に引き出した世界観が展開する一枚となっている。音楽シーンを牽引する気鋭のアーティストたちが楽曲を提供、あらたな化学反応が生まれていることにも注目だ。

工藤静香は、6月28日の静岡公演から9月5日の東京・NHKホールまで全国13ヵ所を廻る全国ツアーをスタート。こちらも要チェックだ。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『Dynamic』

＜収録楽曲＞

01.「supercar」 作詞：愛絵理 作曲：Kōki, 編曲：渡辺 剛

02.「FLYER」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：宮崎諒-amazuti-

03.「Tequila」 作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥、常田真太郎 編曲：スキマスイッチ

04.「今だけ」 作詞・作曲：橋口洋平 編曲：村中慧慈

05.「（）つける？」（※読み：かっこつける） 作詞：花村想太、MEG.ME 作曲：花村想太、MEG.ME、Louis 編曲：MEG.ME、Louis

06.「warrior」 作詞：愛絵理 作曲・編曲：田中明仁

07.「Dodge」 作詞・作曲：橋口洋平 編曲：小野裕基

08.「Dynamic」 作詞：愛絵理 作曲：Scott Russell Stoddart / JJean / Justin Reinstein 編曲：Scott Russell Stoddart

09.「魔法のスパイス」 作詞：愛絵理 作曲：大橋卓弥 編曲：常田真太郎

10.「凛」 作詞・作曲：柳沢亮太（SUPER BEAVER） 編曲：宮崎諒-amazuti-

■関連リンク

工藤静香 OFFICIAL SITE

https://shizuka-kudo.net/