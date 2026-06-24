二宮和也の“嵐”愛たっぷりの投稿に「5人が並んでるのが目に浮かぶ」「泣く」とファン歓喜

【写真】嵐への愛が伝わる二宮和也の投稿／『We are ARASHI』最終公演のステージショット他【動画】『We are ARASHI』LIVE Blu-ray＆DVD発売決定コメント

二宮和也が自身のXを更新。“懐かしい場所”で仕事だったことを報告し、注目を集めている。

■二宮和也「てかここ分かったら凄い」

二宮は、「今日はお仕事でこの現場に来た。懐かしいというか…なんとも言えない 今日も頑張ろうと思いましたぜ（ユニコーンの絵文字）」と報告し、白壁とタイルの床、ウッドチェアが印象的な中庭のような空間が広がる写真を投稿。「（分かる人にだけ伝われ…）（…てかここ分かったら凄い）（あの時は椅子はなかった…）」と、心の声をそのまま綴るように付け加えた。

二宮が公開したのは、今年1月に公開された嵐の新アーティスト写真を撮影したと思われる場所。新曲「Five」のリリース発表と同時に公開されたアーティスト写真は、5人が淡い色味のジャケットをそれぞれ纏い、相葉雅紀を中心に横並びで佇んでいる。

投稿には、「エモい」「嵐愛感じて嬉しい」「5人が並んでるのが目に浮かぶ」「大切な場所だよね」「これをポストしてくれるところ、ほんと好き」「5人で並んでたとこー！」「泣く」「秒で分かった！」「優しく微笑む5人の姿が見える」など、ファンから続々とコメントが到着している。