サクマ製菓「いちごみるく」の“キャンディグリッター”がかっぱ寿司に登場 かき氷＆ケーキにかけて自分好みにアレンジ
コロワイドグループのかっぱ寿司は、7月2日から8月5日の期間、サクマ製菓の人気キャンディ「いちごみるく」とのコラボレーションスイーツ『真夏のいちご雪だるま キャンディグリッター＆チョコペン付き』（390円）を、スイーツブランド「ごちCAFE」より期間限定で販売する。
【写真】定番スイーツにプラス！『プレミアムクリームケーキ』に添えて
1970年の発売以来、世代を超えて愛され続けてきたロングセラーキャンディ「いちごみるく」。あまおう果汁100％使用のいちごの豊かな風味と、みるくのやさしい甘さが、この夏はかっぱ寿司の“かき氷スイーツ”として新たに登場。
『真夏のいちご雪だるま キャンディグリッター＆チョコペン付き』は、ひんやりかき氷の上にバニラアイスをのせた雪だるま仕立てに、ストロベリーソースとホイップクリームを添えた、見た目にも楽しい夏のデザート。席に届いたら、「いちごみるくキャンディグリッター」をふりかけてピンクの雪を降らせ、チョコペンで表情を描いて仕上げることで、自分だけの“いちご雪だるま”が完成する。キラキラと輝くビジュアル、広がるいちごみるくの香り、サクサク食感まで、五感で楽しめる体験型スイーツとなっている。
さらに、「いちごみるくキャンディグリッター」は単品（60円）でも用意。「ちょこっとジューシー白桃かき氷」や「バニラアイス」、「プレミアムクリームケーキ」などの定番スイーツにふりかけるだけで、自分好みのアレンジを楽しめる。
※価格は全て税込
【写真】定番スイーツにプラス！『プレミアムクリームケーキ』に添えて
1970年の発売以来、世代を超えて愛され続けてきたロングセラーキャンディ「いちごみるく」。あまおう果汁100％使用のいちごの豊かな風味と、みるくのやさしい甘さが、この夏はかっぱ寿司の“かき氷スイーツ”として新たに登場。
さらに、「いちごみるくキャンディグリッター」は単品（60円）でも用意。「ちょこっとジューシー白桃かき氷」や「バニラアイス」、「プレミアムクリームケーキ」などの定番スイーツにふりかけるだけで、自分好みのアレンジを楽しめる。
※価格は全て税込