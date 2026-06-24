サクマ製菓「いちごみるく」の“キャンディグリッター”がかっぱ寿司に登場 かき氷＆ケーキにかけて自分好みにアレンジ

サクマ製菓「いちごみるく」の“キャンディグリッター”がかっぱ寿司に登場 かき氷＆ケーキにかけて自分好みにアレンジ