24日は鹿児島県で線状降水帯が発生しました。これまでの一日の天気を振り返ります。

■鹿児島県で線状降水帯が発生 台風の接近前から大雨に

24日（水）は梅雨前線が九州に停滞し、前線上の低気圧が東シナ海をゆっくりと進みました。フィリピンの東にある台風7号から非常に湿った空気が流れ込み、梅雨前線の活動が活発になっています。九州では線状降水帯の予測情報が各地で発表され、午前8時40分に鹿児島県の薩摩地方で線状降水帯が発生しました。鹿児島県の薩摩川内では1時間に71.0ミリの非常に激しい雨を観測、長崎県でも24時間の雨量が300ミリを超えているところがあり、九州各地で大雨となりました。午後は四国でも非常に激しい雨が降り、西日本の各地で本降りの雨となっています。

＜24日の1時間雨量＞午後3時まで

薩摩川内（鹿児島）71.0ミリ

黒潮町佐賀（高知）70.0ミリ

さつま柏原（鹿児島） 67.0ミリ

＜24時間雨量＞午後3時まで

福江（長崎県）312.5ミリ

上大津（長崎県） 275.5ミリ

■25日も梅雨前線は太平洋側に停滞 大雨への警戒つづく

26日（金）にかけても梅雨前線は九州から本州の南に停滞しやすく、さらに雨量が増える恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒を続けてください。

＜24時間の雨の予想＞25日（木）昼まで多いところ

東海地方 200ミリ

近畿地方 200ミリ

四国地方 300ミリ

九州北部地方 200ミリ

九州南部 250ミリ

■北日本は安定した晴れ 関東はにわか雨に注意

北日本や北陸は日差しの届いたところが多くなりました。前日より気温があがり、内陸を中心に東北や北海道でも夏日になったところがありました。関東は午前中晴れ間がありましたが、次第に雲が多くなってきました。夕方以降はにわか雨の恐れがあるので、空模様の変化にはご注意ください。

【24日の最高気温】

午後3時まで・（）内は季節感

札幌 22.9℃（平年並み）

仙台 24.0℃（平年並み）

新潟 24.3℃（6月上旬）

東京 26.6℃（平年並み）

名古屋 26.0℃（5月下旬）

大阪 23.3℃（5月上旬）

福岡 23.4℃（5月上旬）

■週末にかけてダブル台風接近か 大雨災害発生に警戒を

台風7号は強い勢力で沖縄の南を北上しています。25日（木）に暴風域を伴いながら先島諸島に接近する恐れがあり、そのご26日（金）にかけて沖縄本島地方にも近づく見通しです。沖縄地方では暴風や大しけとなる恐れがあり、うねりを伴った高波に警戒が必要です。そのご台風は速度を上げながら本州の南の海上をすすむ見通しです。27日（土）は西日本や東日本の太平洋側を中心に大雨となる恐れがあります。台風の北側には梅雨前線も停滞しているため、総雨量が多くなる恐れがあります。台風の進路や速度はまだ変わる可能性があるため、最新の情報をこまめにご確認ください。

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台風8号は日本の南を北上していて、台風7号よりも内側のコースを通る予想で、7号よりも先に東日本に近づく見通しです。27日（土）の朝には日本の東で熱帯低気圧に変わる見込みですが、台風7号の進路に影響したり、湿った空気の影響で梅雨前線の活動を活発にさせる恐れがあります。今後の情報にはご注意ください。

気象予報士 澤麻美