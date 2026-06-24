歌手Adoが24日、Xを更新。世界最大手のエンターテインメントエージェンシー「William Morris Endeavor」（WME）とエージェント契約を結んだことについてコメントした。

所属事務所クラウドナインの公式サイトでは23日、「この度、Adoは米国に本拠を置く世界的なエンターテインメント・エージェンシー『WME（William Morris Endeavor）』とパートナーシップを組むこととなりました」と発表。「今回のエージェント契約締結後も、これまでと変わらずクラウドナインがAdoのマネジメント全般を国内外問わず継続してまいります。WMEは海外での活動を広げていくための強力なパートナーであり、今後はクラウドナインのマネジメント体制のもと、緊密に連携しながら海外での活動を共にバックアップしてまいります」と説明した。

Adoは英文で「WMEから受け取ったモバイルバッテリーは本当に使いやすいです。もちろん冗談ですけど」とジョークを交えつつ、「これからのWMEのサポートのおかげで、海外での活動がますます特別なものになると思います。未来に何が起こるかはまだわかりませんが、本当に楽しいパフォーマンスをお届けできると確信しています」と今後の海外での活動に向けた期待をつづった。

今回の発表を受け、ファンからは「コレで、いよいよグラミー賞獲る準備整って来ましたね」「Adoさん、おめでとうございます！！目標であるグラミー賞獲得にまた1歩前進したと感じています」「もうワールドワイドな存在になってきたってことだよね。グラミー賞にもこれで近づくな」とグラミー賞受賞を期待するコメントが多数寄せられた。