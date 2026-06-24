インスタグラム更新

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。20日（同21日）、4-0と完勝したチュニジア戦が行われたメキシコ・モンテレイの会場には人気女優がいた。

日本が圧倒したチュニジア戦。W杯通算1000試合のメモリアルマッチで上田綺世が2得点、鎌田大地が2戦連発、伊東純也もゴールを決めた。

会場で声援を送っていたのは、女優の福本莉子だ。日本時間23日に自身のインスタグラムを更新。「ワールドカップの思い出第一弾！ 目の前で最高の試合が見れて一生の思い出になりました！」として写真や動画を公開すると、ファンの視線が集中し、様々なコメントが寄せられた。

「勝利の女神は莉子ちゃんだったんだ」

「可愛すぎですって」

「ビジュつええ」

「うわんポニテ大優勝」

「うらやますぎる」

「まってほんとに可愛すぎる」

日本はスウェーデンに引き分け以上でF組2位以内で決勝トーナメント進出。敗れても突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）