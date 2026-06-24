ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 秦嶺山脈の天竺山、豊かな自然が観光客を魅了 中国陝西省 秦嶺山脈の天竺山、豊かな自然が観光客を魅了 中国陝西省 秦嶺山脈の天竺山、豊かな自然が観光客を魅了 中国陝西省 2026年6月24日 15時22分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １６日、険しい地形を特徴とする天竺山生態文化観光風景区。（ドローンから、商洛＝新華社記者／王迎） 【新華社商洛6月24日】中国陝西省商洛市の天竺山は秦嶺山脈の奥深くに位置し、切り立った崖と豊かな植生、風光明媚な景観が見られる。カルスト地形と自然環境が多くの観光客を引き付けている。１６日、険しい地形を特徴とする天竺山生態文化観光風景区。（ドローンから、商洛＝新華社記者／王迎）１６日、天竺山生態文化観光風景区で景色を楽しむ観光客。（商洛＝新華社記者／王迎）１６日、天竺山生態文化観光風景区で景色を楽しむ観光客。（ドローンから、商洛＝新華社記者／王迎）１６日、天竺山生態文化観光風景区で景色を楽しむ観光客。（商洛＝新華社記者／王迎）１６日、天竺山生態文化観光風景区でロッククライミングを楽しむ観光客。（ドローンから、商洛＝新華社記者／王迎）１６日、険しい地形を特徴とする天竺山生態文化観光風景区。（ドローンから、商洛＝新華社記者／王迎）１６日、天竺山生態文化観光風景区を散策する観光客。（商洛＝新華社記者／王迎）１６日、天竺山生態文化観光風景区で撮影を楽しむ観光客。（商洛＝新華社記者／王迎）１６日、天竺山生態文化観光風景区でロッククライミングを楽しむ観光客。（商洛＝新華社記者／王迎） リンクをコピーする みんなの感想は？