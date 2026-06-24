◇W杯北中米大会1次リーグK組 ポルトガル 5―0 ウズベキスタン（2026年6月23日 米国・ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグK組の第2戦が23日（日本時間24日）に行われ、ポルトガル（FIFAランキング7位）がウズベキスタン（同58位）に5―0で快勝した。FWクリスティアーノ・ロナウド（41）が2得点で貢献した。試合後のメディア対応が話題となった。

第1戦の厳しい批判を払拭した。前半6分にDFカンセロの右クロスに右足を合わせて先制点を記録し、史上初の6大会連続ゴールを達成した。2―0の前半39分にはスルーパスに抜け出して最終ラインの裏を取り、右に流れながらGKの逆を突いて左隅に流し込む技ありの追加点。W杯通算10得点として2桁に到達した。

そして試合後にカメラに向かって「I'm back」と2度叫んでアピールした。

世界の複数メディアは試合後のロナウドのメディア対応を報じた。フラッシュインタビューである記者はロナウドに向かって「昨日、リオネル・メッシが2ゴールを決めました…」と聞き始めた。その瞬間にロナウドは「次の質問」とメッシに関する質問を拒否した。

この出来事にネットでは「なんてバカげた質問だ」「なんでそんなことするの？」「なんで聞いた？」などの声が上がった。