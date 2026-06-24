治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」にて、「【神戸・冷蔵庫内】15年間、切断胴体が発見。元刑事が解説」と題した動画を公開した。動画では、神戸市中央区のマンションで大型冷蔵庫の中から切断された男性の遺体が発見された事件について、元刑事の視点から事件の特異性と今後の捜査の焦点を解説した。



報道によると、6月20日、マンションの一室にある大型冷蔵庫から、上半身と下半身に切断された男性の遺体が発見された。遺体の身元はこの部屋の元住人である西口豊さんと判明し、死亡推定時期は2011年12月頃とされている。発見のきっかけは別室の住人からの「異臭がする」という通報だった。小比類巻氏は、長期間発覚しなかった点について、「何らかの形で電力供給が絶たれたことで、冷蔵庫の機能が失われて異臭がし出した」と推察した。



さらに、今後の捜査の焦点として、「誰が今まで電気料金を払っていたのか」「賃貸であれば家賃を誰が払っていたのか」という、長期間にわたる隠匿の裏付けとなる資金源に注目が集まると述べた。また、死亡推定時期の特定については、法医学的な結果だけでなく、室内に残された財布のレシートや診察券、処方薬、銀行口座の動きなどを総合的に判断した可能性が高いと分析した。遺体が切断されていたことにも触れ、一般家庭には珍しい上開きタイプの大型冷蔵庫に収めるため、何者かが周到に準備した疑いがあることを指摘している。



小比類巻氏は、遺体を二つに切り分けるという異様な労力と長期間の隠蔽工作を踏まえ、「単なる死体損壊事件ではなく、長期間にわたる隠匿、隠蔽工作が続けられた極めて特異な事件」と総括した。兵庫県警は死体損壊容疑などで捜査本部を設置しており、長期にわたる隠蔽の全容解明が待たれる。



リンクをコピーする