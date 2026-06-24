【Ｗ杯】早くも決勝トーナメント進出を決めた国は？ 開催国を除けば欧州勢、南米勢が着々と。“首位確定”は４チーム
全104試合。出場国が32から「48」に拡大された北中米ワールドカップで、現地６月23日にグループステージ各12グループの第２節がすべて終了。計48試合が消化された。
グループステージで残すは計24試合。各組の趨勢が見えてきたなか、決勝トーナメント進出を確定させた国がある。
ラウンド32に駒を進めたのは、以下の７チームだ。
Ａ組：メキシコ（北中米カリブ海／開催国）
Ｄ組：アメリカ（北中米カリブ海／開催国）
Ｅ組：ドイツ（欧州）
Ｉ組：フランス（欧州）
Ｉ組：ノルウェー（欧州）
Ｊ組：アルゼンチン（南米）
Ｋ組：コロンビア（南米）
いずれのチームも２連勝を飾り、勝点６を積み上げた。ここまでの戦績と最終節の相手は以下のとおり。
●メキシコ
vs.南アフリカ／２−０
vs.韓国／１−０
最終節の相手：チェコ
●アメリカ
vs.パラグアイ／４−１
vs.オーストラリア／２−０
最終節の相手：トルコ
●ドイツ
vs.キュラソー／７−１
vs.コートジボワール／２−１
最終節の相手：エクアドル
●フランス
vs.セネガル／３−１
vs.イラク／３−０
最終節の相手：ノルウェー
●ノルウェー
vs.イラク／４−１
vs.セネガル／３−２
最終節の相手：フランス
●アルゼンチン
vs.アルジェリア／３−０
vs.オーストリア／２−０
最終節の相手：ヨルダン
●コロンビア
vs.ウズベキスタン／３−１
vs.DRコンゴ／１−０
最終節の相手：ポルトガル
なお、すでに“グループ１位”を決めているのはメキシコ、アメリカ、ドイツ、アルゼンチンの４か国。首位通過がかかるＩ組最終節のノルウェー対フランスは、注目のビッグマッチだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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グループステージで残すは計24試合。各組の趨勢が見えてきたなか、決勝トーナメント進出を確定させた国がある。
ラウンド32に駒を進めたのは、以下の７チームだ。
Ａ組：メキシコ（北中米カリブ海／開催国）
Ｄ組：アメリカ（北中米カリブ海／開催国）
Ｅ組：ドイツ（欧州）
Ｉ組：フランス（欧州）
Ｉ組：ノルウェー（欧州）
Ｊ組：アルゼンチン（南米）
Ｋ組：コロンビア（南米）
いずれのチームも２連勝を飾り、勝点６を積み上げた。ここまでの戦績と最終節の相手は以下のとおり。
vs.南アフリカ／２−０
vs.韓国／１−０
最終節の相手：チェコ
●アメリカ
vs.パラグアイ／４−１
vs.オーストラリア／２−０
最終節の相手：トルコ
●ドイツ
vs.キュラソー／７−１
vs.コートジボワール／２−１
最終節の相手：エクアドル
●フランス
vs.セネガル／３−１
vs.イラク／３−０
最終節の相手：ノルウェー
●ノルウェー
vs.イラク／４−１
vs.セネガル／３−２
最終節の相手：フランス
●アルゼンチン
vs.アルジェリア／３−０
vs.オーストリア／２−０
最終節の相手：ヨルダン
●コロンビア
vs.ウズベキスタン／３−１
vs.DRコンゴ／１−０
最終節の相手：ポルトガル
なお、すでに“グループ１位”を決めているのはメキシコ、アメリカ、ドイツ、アルゼンチンの４か国。首位通過がかかるＩ組最終節のノルウェー対フランスは、注目のビッグマッチだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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