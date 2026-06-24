大会連覇が期待されるアルゼンチン。絶対エースのメッシ（10番）がここまで５得点と絶好調だ。（C）Getty Images

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　全104試合。出場国が32から「48」に拡大された北中米ワールドカップで、現地６月23日にグループステージ各12グループの第２節がすべて終了。計48試合が消化された。　

　グループステージで残すは計24試合。各組の趨勢が見えてきたなか、決勝トーナメント進出を確定させた国がある。

　ラウンド32に駒を進めたのは、以下の７チームだ。

Ａ組：メキシコ（北中米カリブ海／開催国）
Ｄ組：アメリカ（北中米カリブ海／開催国）
Ｅ組：ドイツ（欧州）
Ｉ組：フランス（欧州）
Ｉ組：ノルウェー（欧州）
Ｊ組：アルゼンチン（南米）
Ｋ組：コロンビア（南米）
 
　いずれのチームも２連勝を飾り、勝点６を積み上げた。ここまでの戦績と最終節の相手は以下のとおり。

●メキシコ
vs.南アフリカ／２−０
vs.韓国／１−０
最終節の相手：チェコ

●アメリカ
vs.パラグアイ／４−１
vs.オーストラリア／２−０
最終節の相手：トルコ

●ドイツ
vs.キュラソー／７−１
vs.コートジボワール／２−１
最終節の相手：エクアドル

●フランス
vs.セネガル／３−１
vs.イラク／３−０
最終節の相手：ノルウェー

●ノルウェー
vs.イラク／４−１
vs.セネガル／３−２
最終節の相手：フランス

●アルゼンチン
vs.アルジェリア／３−０
vs.オーストリア／２−０
最終節の相手：ヨルダン

●コロンビア
vs.ウズベキスタン／３−１
vs.DRコンゴ／１−０
最終節の相手：ポルトガル

　なお、すでに“グループ１位”を決めているのはメキシコ、アメリカ、ドイツ、アルゼンチンの４か国。首位通過がかかるＩ組最終節のノルウェー対フランスは、注目のビッグマッチだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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