「勝利の女神は実在した」「最高すぎ」日本代表ユニ姿が大反響！ 今をときめく売れっ子女優がチュニジア戦の現地観戦を報告「一生の思い出になりました！」【Ｗ杯】
今をときめく人気女優、福本莉子さんが披露した日本代表のユニホーム姿が、話題を呼んでいる。
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＦ第２節でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。
「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを受賞し、数々の話題作に出演している福本さんは、フジテレビ系列で放送された『FIFAワールドカップ最高の景色へ！ ドリームジャーニー』の企画で、その一戦を現地観戦していた。
日本を熱狂させた一戦から３日後、福本さんは自身のインスタグラムを更新。「ワールドカップの思い出第一弾！ 目の前で最高の試合が見れて一生の思い出になりました！」と報告した。そして、サムライブルーのユニホームを着用し、スタジアムの観客席で日本対チュニジアのデザインのタオルマフラーを持った写真などをアップロードした。
この投稿には、「勝利の女神は実在した...」「かわいい」「うらやましすぎる」「現地で楽しめるっていいですね」「素敵」「美しい」「綺麗すぎだろ」「ポニテ大優勝だよ」「最高すぎた」といったコメントが寄せられた。
“大勝の女神”に多くのファンが魅了されたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「ポニテ大優勝だよ」福本さんの日本代表ユニ着用ショット！
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＦ第２節でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝した。
「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを受賞し、数々の話題作に出演している福本さんは、フジテレビ系列で放送された『FIFAワールドカップ最高の景色へ！ ドリームジャーニー』の企画で、その一戦を現地観戦していた。
日本を熱狂させた一戦から３日後、福本さんは自身のインスタグラムを更新。「ワールドカップの思い出第一弾！ 目の前で最高の試合が見れて一生の思い出になりました！」と報告した。そして、サムライブルーのユニホームを着用し、スタジアムの観客席で日本対チュニジアのデザインのタオルマフラーを持った写真などをアップロードした。
この投稿には、「勝利の女神は実在した...」「かわいい」「うらやましすぎる」「現地で楽しめるっていいですね」「素敵」「美しい」「綺麗すぎだろ」「ポニテ大優勝だよ」「最高すぎた」といったコメントが寄せられた。
“大勝の女神”に多くのファンが魅了されたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「ポニテ大優勝だよ」福本さんの日本代表ユニ着用ショット！