「おしゃれでセクシー」板野友美、ディズニーコーデをファン絶賛！ 「カチューシャとお似合いすぎる」
タレントの板野友美さんは6月23日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのコーディネートを紹介し、ファンから絶賛の声が上がっています。
【写真】板野友美、ファン絶賛のディズニーコーデ
ファンからは「可愛いすぎて滅」「美しいです！」「ドットコーデ可愛い」「カチューシャとお似合いすぎる」「ディズニーコーデぴったり」「おしゃれでセクシー」「色っぽい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】板野友美、ファン絶賛のディズニーコーデ
「ディズニーコーデぴったり」板野さんは「BLACKドットディズニーコーデ」と紹介し、東京ディズニーリゾートで撮影した8枚の写真を投稿。フリルキャミソールとカチューシャがドット柄でリンクしており、とてもおしゃれです。このキャミソールは、板野さんがプロデュースするファッションブランド「Rosy luce（ロージールーチェ）」の新作アイテム。ディズニーの世界観にぴったりと合っています。
カフェでのカジュアルコーデも披露21日の投稿でも、同ブランドのフリルキャミソールを着用した姿を披露していた板野さん。こちらはドット柄ではなく黒い無地のデザインのものです。板野さんはカフェを訪れていますが、カジュアルなコーディネートにもかかわらず、セレブな雰囲気を感じます。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)