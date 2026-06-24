熊本県内は、これからあす25日夜にかけて、引き続き非常に激しい雨が降る見込みとなっています。



気象台はきょう24日も線状降水帯半日前予測が発表される可能性があるとして、土砂災害に厳重に警戒するよう呼び掛けています。



■玉名市・午前6時頃

停滞した梅雨前線の影響で県内は大気の状態が不安定となっています。

■阿蘇市・午前7時頃

阿蘇市乙姫では午前8時半頃までの1時間に40.5ミリの激しい雨が降るなど、県内は全域で大雨となっていて、熊本市西区には現在「レベル4避難指示」が出されています。





■天草市・午前8時頃熊本県内はきょうこの後も広い範囲で非常に激しい雨が降るおそれがあります。

また、あす25日に予想される1時間の雨量は多い所で60ミリ、25日正午までの24時間に降る雨の量は、多い所で200ミリとなっています。



県内にはきょう24日も線状降水帯半日前予測が発表される可能性があります。



熊本地方気象台は台風7号が県内に接近するとみられる27日土曜までは大雨に注意するよう呼び掛けています。



土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。