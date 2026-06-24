安定的な皇位継承をめぐり、政府が作成した皇族数の確保などに向けた皇室典範改正案の要綱案が明らかになりました。

要綱案には、女性皇族が結婚後も皇室に残ることに加え、皇室典範に新たな章を設け、皇族の養子を禁じる現在の規定の例外として、旧宮家の男系男子を養子とすることができると明記されています。

養子となることができるのは、皇籍を離脱した11宮家の男系の子孫で15歳以上の男子。配偶者と子がいないものに限るとしています。

また、養子として皇族になった男子は皇位継承の資格を有しないことも明記されています。

さらに、皇族数の確保の状況などを勘案して、必要があると認められるときは30年ごとに見直しを行うとする規定も盛り込まれました。

安定的な皇位継承をめぐっては、皇族数の確保などに向けた「立法府の総意」が取りまとめられたことを受けて、政府は、皇室典範改正案の骨子をまとめ、22日、衆参両院の議長・副議長に示しました。

25日には衆参両院の議長・副議長と各党・各会派との協議が開かれ、政府が要綱案を説明して各党・各会派から意見を聴きます。その上で、政府は改正案を早期に国会に提出したいとしています。