活発な梅雨前線の影響で、九州ではきょう昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあるでしょう。

【進路図を見る】“ダブル台風”台風7号＆8号 いつ、どこに？

九州は線状降水帯発生のおそれ

沖縄の南にある台風7号から水蒸気の通り道が日本に向かって発生しているため、梅雨前線の活動が活発になっています。九州では昼過ぎにかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。きょう午後は、大雨の範囲は四国や近畿にも広がるでしょう。夜は東海や関東でも雨が降り出すところがありそうです。一方、前線から遠い北日本では晴れて日差しが強いでしょう。





台風7号 強い勢力で沖縄直撃

【予想降水量】（あす朝まで多い所）九州南部 :150ミリ九州北部・近畿:200ミリ四国 :250ミリ台風が日本から離れるまでは大雨のリスクが続くので、週末にかけて大雨が長引きそうです。

台風7号は強い勢力で、あす、先島諸島に接近し、あさってには沖縄本島を直撃する見込みです。今回、沖縄本島は台風の危険半円である進行方向の右側に入るため、暴風が吹き荒れるでしょう。走行中のトラックが横転するほどの暴風となり、窓が割れるおそれもありそうです。早めの対策をお願いします。台風7号はその後、27日土曜日には九州から本州の南を進み、本州付近に接近するでしょう。



一方、日本の南の海上にある台風8号は発達しないものの、週末に伊豆諸島に接近する可能性がありそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :24℃ 釧路:16℃

青森 :24℃ 盛岡:27℃

仙台 :24℃ 新潟:25℃

長野 :28℃ 金沢:27℃

名古屋:27℃ 東京:26℃

大阪 :25℃ 岡山:21℃

広島 :21℃ 松江:24℃

高知 :21℃ 福岡:24℃

鹿児島:27℃ 那覇:33℃