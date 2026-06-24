ミラノ・コルティナ五輪に出場したカーリング・フォルティウスの吉村紗也香選手が24日、2025-2026シーズンをもって現役引退することを発表しました。

吉村選手はチームの公式サイトを通じてコメントを発表。「カーリングを始めて25年、たくさんの方々に支えていただきながら競技を続けることができました。嬉しいこと、楽しいこと、悔しいこと、辛く苦しいことも数えきれないほどの経験をさせていただき、その一つひとつが私を成長させてくれた大切な時間でした。なによりカーリングが大好きだからこそ、ここまで挑戦を続けてくることができたと思います」とカーリングへの思いを告げます。

オリンピックを目指して16年で妊娠・出産を経験した吉村選手。「育児と競技と仕事、想像の何倍も忙しい毎日でしたが、その分とても充実した日々でもありました。それぞれの場面においてもメリハリをつけられるようになり、競技への向き合い方や考え方が変わっていきました。競技生活を送っている中で、自分の気持ちにも大きな変化がありました。それは『子供、家族の時間を大事にしたい』という気持ちが大きくなってきたことです」と今回の引退は家族との時間を優先することだと明かしました。

ファンや家族、関係者へそれぞれの感謝をつづり、最後にフォルティウスで戦った仲間へメッセージ。「嬉しいことも、辛いことも、思うような結果が出ず悩んだ日もいっぱいあったけど、どんな時もみんなで支え合って励まし合いながら、最後まで諦めずに挑戦し続けることができたと思います。みんなとだから乗り越えられたこと、みんなとだから見ることができた景色がたくさんありました。たくさん笑って、たくさん悩んで、一緒に成長できたこと、そして何より私を信じて支えてくれて、一緒に戦ってくれて本当にありがとう！！みんなと過ごした時間は私の宝物です！これからもみんなの挑戦を近くで応援しています！！！」とつづりました。