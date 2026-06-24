常闇トワさんがメニエール病の疑いで6月は活動休止。徐々に回復していることをXにて発表
6月24日 発表
カバーが運営するVTuberグループ「ホロライブ」所属の常闇トワさんは6月24日、メニエール病の疑いがあると診断されたことを明らかにした。
常闇トワさんはYouTubeなどで活躍するVTuber。6月21日に開催されたイベント「VTuber最協決定戦 DAY2」に参加を予定していたものの体調不良により出場を辞退することがマネージャーより公表されていた。本日、これまでの経緯を説明するとともに、診察を受けた結果メニエール病の疑いがあると診断されたことを発表した。
現在は自力で歩けるほど回復しているものの、これを受けて6月は活動を休止することを明らかにした。ポストではイベントに出場できなかったことへの謝罪や、ファンへの感謝も綴られている。
お世話になっております。- 常闇トワ?? (@tokoyamitowa) June 24, 2026
常闇トワです。
まずはご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。
6月21日の朝、突然強いめまいと立ちくらみの症状が出てしまい、自力で立つことや歩くことができなくなったため救急搬送され治療を受けておりました。…
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