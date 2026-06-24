6月24日 発表

カバーが運営するVTuberグループ「ホロライブ」所属の常闇トワさんは6月24日、メニエール病の疑いがあると診断されたことを明らかにした。

常闇トワさんはYouTubeなどで活躍するVTuber。6月21日に開催されたイベント「VTuber最協決定戦 DAY2」に参加を予定していたものの体調不良により出場を辞退することがマネージャーより公表されていた。本日、これまでの経緯を説明するとともに、診察を受けた結果メニエール病の疑いがあると診断されたことを発表した。

現在は自力で歩けるほど回復しているものの、これを受けて6月は活動を休止することを明らかにした。ポストではイベントに出場できなかったことへの謝罪や、ファンへの感謝も綴られている。

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