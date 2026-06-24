ドジャース傘下３Ａでプレーしているキム・ヘソン内野手（２７）がオールスター戦のファン投票で４位にランクされ、波紋が広がっている。

ヘソンはマイナーで開幕を迎えたが、４月上旬にメジャー昇格。しかし、打撃不振で５月２９日（日本時間３０日）にマイナー降格した。現在は３Ａオクラホマシティでプレーしているにもかかわらず、ＭＬＢが２１日（同２２日）に発表したファン投票の中間発表ではナ・リーグ二塁手部門で６５万９５００票を集め、オジー・アルビーズ（ブレーブス）、ブライソン・ストッド（フィリーズ）、ブライス・チュラング（ブルワーズ）に続く４位となった。

この発表に米メディアはビックリ。「クラッチ・ポインツ」は「ドジャースのトリプルＡ選手がなぜかオールスターファン投票で４位にランクインしている」と驚きを持って報じた。

「キムの順位が注目に値するのは、現在のロースター上のステータスだけでなく、彼の下位にいる選手たちの顔ぶれによるものでもある。ジャイアンツのルイス・アラエスやダイヤモンドバックスのケテル・マルテといった実績のあるメジャーリーガーたちを上回る位置にいる」と首をかしげる同メディアは「この結果はファン投票の影響力とキムが持つ支持基盤の大きさを反映している」と指摘。さらに「彼が獲得した票数はすでに２０２６年オールスター戦に向けた投票プロセスの予想外の出来事の一つになっている。現時点において、ある一人の３Ａ選手が激戦となっているナ・リーグ二塁手部門の争いを、ファン投票史上最も奇妙な話題の一つへと変貌させている」とした。