三田寛子、南野陽子との10代の頃の写真公開「貴重な1枚」「お二人とも変わらずお綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】女優の三田寛子が6月22日、自身のInstagramを更新。歌手で女優の南野陽子との2ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】歌舞伎俳優の60歳女優妻「2人とも初々しくて可愛い」元トップアイドルとの10代の頃の2ショット
三田は「23日は南野陽子ちゃんのお誕生日です。おめでとうございます」とつづり、写真を複数枚投稿。TBSラジオ番組「パンサー向井のふらっと」でゲスト出演した南野との2ショットや、10代の頃に日生劇場公演「リトル・ウィミン〜若草物語」で共演した際の写真などを公開している。
10代当時、共に初舞台で多忙な日々を過ごしていたという三田は「同じ関西出身で話があいよくおしゃべりをしていたので、あれから41年経ったのにあの時の私のソロ曲を口ずさんでくれて一気にあの頃にタイムスリップしたような素敵な時間となりました」と、嬉しそうにエピソードを明かしている。
この投稿に「2人とも初々しくて可愛い」「思い出深い写真ですね」「何十年経っても変わらない友情って素敵ですね」「貴重な1枚」「心が温かくなりました」「お二人とも変わらずお綺麗です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆三田寛子、南野陽子との10代の写真公開
三田は「23日は南野陽子ちゃんのお誕生日です。おめでとうございます」とつづり、写真を複数枚投稿。TBSラジオ番組「パンサー向井のふらっと」でゲスト出演した南野との2ショットや、10代の頃に日生劇場公演「リトル・ウィミン〜若草物語」で共演した際の写真などを公開している。
◆三田寛子の投稿に反響
この投稿に「2人とも初々しくて可愛い」「思い出深い写真ですね」「何十年経っても変わらない友情って素敵ですね」「貴重な1枚」「心が温かくなりました」「お二人とも変わらずお綺麗です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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