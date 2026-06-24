“全員10代⽇本⼈メンバー”VIBY・しなこ「TGC松山2026」追加出演「今日好き」スペシャルステージも決定
【モデルプレス＝2026/06/24】8月16日、愛媛県武道館にて開催される「SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」より、追加出演者が解禁された。
【写真】30歳人気クリエイター「全部似合うの凄い」レインボーなヘアカラー
韓国、⽇本、アメリカ、中国、東南アジア、オーストラリア、カナダなど、これまで、のべ全世界100万⼈以上のオーディション・データを検討した経験の持ち主で、BTSやTOMORROW X TOGETHERのメンバーも発掘したK-POPシーンのキーパーソン的存在であるキャスティングディレクター・KIM MI JEONG（キム・ミジョン）⽒による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」。その「Rii.MJ」から誕⽣するボーイズグループ第1弾として、1st CD Single「Miracle：The First Light」で6⽉24⽇にデビューを果たしたVIBY（バイビー）のTGC初出演が決定した。
VIBYは、RENKI、AKITO、IO、KOTARO、RYOHAの、全員が10代の⽇本⼈メンバー5人で構成され、「Voyage Into Bright Youth（輝く⻘春の旅路）」をコンセプトに、Voyage（旅）を世界観に掲げるボーイズグループ。K-POPのハイクオリティな制作システムと、J-POPが持つ⻘春の情緒や⽂化的感受性を融合させ、「感性」を起点に、今の時代を⽣きる少年たちの率直でピュアな感情を⾳楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届ける、次世代の「⻘春の象徴」的存在で、SNS総フォロワー数は67万⼈を超える。Pre−Debut Single「恋におちたら」のMVは1000万回再⽣、1st Digital Single「Mi◆light」（◆は正式にはアスタリスク）のMVは500万回再⽣を突破。さらに8⽉31⽇には、⽇本武道館にてDEBUT SHOWCASEの開催を控えるなど、世界中からの熱視線を集めるVIBYの、TGC初パフォーマンスに期待がかかる。
さらに、メインアーティストにしなこが追加出演することが決定。現在開催中の「TGC 松⼭ 2026 キッズモデルオーディション supported by SBI証券」のアンバサダーも務めることが決定した。ゲストモデルには、フジテレビ系朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜：5時25分〜8時14分）でイマドキガールを務め、雑誌「Popteen 7月号」（角川春樹書店刊／1⽇発売）では2度⽬となる単独表紙を飾っている⼈気専属モデルで、ドラマ「救い、巣喰われ」（MBS／2026）の出演や、映画「だぁれかさんとアソぼ？」（2026年7⽉公開予定）、「ないものねだりの君に光の花束を」を（2026年秋公開予定）をはじめ、今後も多数の出演作品の公開を控えるなど、俳優としても躍進する向井怜衣に加えて、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今⽇、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）出演をきっかけに⼈気急上昇中の多田梨音の出演も決定した。
また、TGCがプロデュースする“令和teen”のためのガールズフェスタ「TGC teen」と、2026年に開局10周年を迎えたABEMAの⼈気恋愛リアリティーショーで、リアルで等⾝⼤な、本気の“恋”と“⻘春”を追いかける「今⽇、好きになりました。」シリーズのスペシャルコラボレーションステージが決定。ティーンに絶⼤な⼈気を誇る「今⽇、好きになりました。」シリーズ歴代出演メンバーが、TGC松⼭のランウェイに登場する。どのメンバーが登場するのかは当⽇のお楽しみとなっている。（modelpress編集部）
イベント名称：SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SBI証券 presents TGC 松山 2026）
開催日時：2026年8月16日（日）開場12：00 開演13：00 終演17：00（予定）
会場：愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）
ゲストモデル：嵐莉菜、稲垣姫菜、小国舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、北⾥琉、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、多田梨音、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
ゲスト：王林、鈴陽向（WILD BLUE）、とうあ、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）他 ※50音順
メインアーティスト：STU48、しなこ、SWEET STEADY、VIBY 他 ※50音順
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳人気クリエイター「全部似合うの凄い」レインボーなヘアカラー
◆VIBY、TGC初出演決定
韓国、⽇本、アメリカ、中国、東南アジア、オーストラリア、カナダなど、これまで、のべ全世界100万⼈以上のオーディション・データを検討した経験の持ち主で、BTSやTOMORROW X TOGETHERのメンバーも発掘したK-POPシーンのキーパーソン的存在であるキャスティングディレクター・KIM MI JEONG（キム・ミジョン）⽒による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」。その「Rii.MJ」から誕⽣するボーイズグループ第1弾として、1st CD Single「Miracle：The First Light」で6⽉24⽇にデビューを果たしたVIBY（バイビー）のTGC初出演が決定した。
◆しなこ・向井怜⾐・多⽥梨⾳「TGC松山」出演決定
さらに、メインアーティストにしなこが追加出演することが決定。現在開催中の「TGC 松⼭ 2026 キッズモデルオーディション supported by SBI証券」のアンバサダーも務めることが決定した。ゲストモデルには、フジテレビ系朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜：5時25分〜8時14分）でイマドキガールを務め、雑誌「Popteen 7月号」（角川春樹書店刊／1⽇発売）では2度⽬となる単独表紙を飾っている⼈気専属モデルで、ドラマ「救い、巣喰われ」（MBS／2026）の出演や、映画「だぁれかさんとアソぼ？」（2026年7⽉公開予定）、「ないものねだりの君に光の花束を」を（2026年秋公開予定）をはじめ、今後も多数の出演作品の公開を控えるなど、俳優としても躍進する向井怜衣に加えて、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「今⽇、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）出演をきっかけに⼈気急上昇中の多田梨音の出演も決定した。
また、TGCがプロデュースする“令和teen”のためのガールズフェスタ「TGC teen」と、2026年に開局10周年を迎えたABEMAの⼈気恋愛リアリティーショーで、リアルで等⾝⼤な、本気の“恋”と“⻘春”を追いかける「今⽇、好きになりました。」シリーズのスペシャルコラボレーションステージが決定。ティーンに絶⼤な⼈気を誇る「今⽇、好きになりました。」シリーズ歴代出演メンバーが、TGC松⼭のランウェイに登場する。どのメンバーが登場するのかは当⽇のお楽しみとなっている。（modelpress編集部）
◆「SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」概要
イベント名称：SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SBI証券 presents TGC 松山 2026）
開催日時：2026年8月16日（日）開場12：00 開演13：00 終演17：00（予定）
会場：愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）
ゲストモデル：嵐莉菜、稲垣姫菜、小国舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、北⾥琉、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、多田梨音、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順
ゲスト：王林、鈴陽向（WILD BLUE）、とうあ、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）他 ※50音順
メインアーティスト：STU48、しなこ、SWEET STEADY、VIBY 他 ※50音順
【Not Sponsored 記事】