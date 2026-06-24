サンマルクカフェ、『ミニオンズ&モンスターズ』コラボ商品を7月3日より期間限定発売
サンマルクカフェは、映画『ミニオンズ&モンスターズ』の全国ロードショー(8月7日)を記念し、2026年7月3日(金)〜9月4日(金)の期間限定で、コラボレーションメニューおよびグッズ付きセットを数量限定で販売する。映画の世界観を表現したスイーツ･ドリンク･ベーカリー計4商品を展開する。
【画像10点】プレミアムチョコクロ アップル&カスタード、南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー、はじけるトロピカルソーダ、チョコっとゆかいなバナナパフェ、コラボカップ、コラボチャームの画像はこちら
本コラボは、ミニオンズ&モンスターズのキャラクター性を反映し、イエローやブルーを基調としたポップなビジュアルと、トロピカルフルーツやバナナ、青りんごなどを組み合わせた夏らしい味わいが特徴となる。限定デザインのコラボカップやチャーム付きセットも展開し、ドリンク･スイーツの両面で世界観を表現している。
商品を説明するサンマルクカフェ商品開発部の高階美波氏〈商品概要(価格は税込)〉
◆プレミアムチョコクロ アップル&カスタード ミニオンズ 420円
ミニオンズカラーのカスタードチョコと青森県産りんごプレサーブを包み込み、キャラメルシュガーで香ばしく焼き上げたアップルパイ風チョコクロ。
プレミアムチョコクロ アップル&カスタード ミニオンズ
◆ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー 750円
コラボカップセット価格：1,500円
マンゴー、バナナ、パイナップル、グァバをブレンドしたトロピカルベースのスムージーに、ブルーの青りんごゼリーを合わせた爽やかな2層仕立てのスムージー。
ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー
◆ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ 690円
コラボカップセット価格：1,440円
トロピカルベースのスムージーにナタデココやパッションフルーツの種を加えた様々な食感が楽しいソーダ。
ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ
◆ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き 1,200円
ミニオンズの好物である「バナナ」要素をふんだんに使用したパフェにコラボチャームがついてくるセット。
パフェはスポンジケーキやコーンフレーク、ホイップと合わせ、バナナケーキのような味わい。さらに、バナナの形をしたチョコレートやミニサイズの板チョコをトッピングし、ソフトクリームにはビターカラメルソースとカリッとしたローストシュガーチップを散りばめ、グラスの下部にはマンゴープリンを敷き詰めた仕立てとなっている。
ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き
◆プレミアムBOX(5個)+コラボカップ コンプリートセット 4,900円
チョコクロ5個と全4種(うちシークレット1種)のコラボカップをすべて揃えられるコンプリート向けセット。
◆プレミアムBOX(5個)+コラボチャーム コンプリートセット 3,650円
チョコクロ5個と全5種ランダムのコラボチャームをすべて揃えられるコンプリート向けセット。
店内調理するプレミアムチョコクロ アップル&カスタード
※コラボカップ･チャームはランダム配布
※店舗により価格が異なる場合がある〈販売概要〉
販売期間:2026年7月3日(金)〜9月4日(金)
販売店舗:全国のサンマルクカフェ各店(一部店舗除く)
ライセンス:Universal Studios Licensing LLC
■特設サイト