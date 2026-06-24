サンマルクカフェ、『ミニオンズ&モンスターズ』コラボ商品を7月3日より期間限定発売

サンマルクカフェは、映画『ミニオンズ&モンスターズ』の全国ロードショー(8月7日)を記念し、2026年7月3日(金)〜9月4日(金)の期間限定で、コラボレーションメニューおよびグッズ付きセットを数量限定で販売する。映画の世界観を表現したスイーツ･ドリンク･ベーカリー計4商品を展開する。

【画像10点】プレミアムチョコクロ アップル&カスタード、南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー、はじけるトロピカルソーダ、チョコっとゆかいなバナナパフェ、コラボカップ、コラボチャームの画像はこちら

本コラボは、ミニオンズ&モンスターズのキャラクター性を反映し、イエローやブルーを基調としたポップなビジュアルと、トロピカルフルーツやバナナ、青りんごなどを組み合わせた夏らしい味わいが特徴となる。限定デザインのコラボカップやチャーム付きセットも展開し、ドリンク･スイーツの両面で世界観を表現している。

商品を説明するサンマルクカフェ商品開発部の高階美波氏

〈商品概要(価格は税込)〉

◆プレミアムチョコクロ アップル&カスタード ミニオンズ 420円

ミニオンズカラーのカスタードチョコと青森県産りんごプレサーブを包み込み、キャラメルシュガーで香ばしく焼き上げたアップルパイ風チョコクロ。

プレミアムチョコクロ アップル&カスタード ミニオンズ

◆ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー 750円

コラボカップセット価格：1,500円

マンゴー、バナナ、パイナップル、グァバをブレンドしたトロピカルベースのスムージーに、ブルーの青りんごゼリーを合わせた爽やかな2層仕立てのスムージー。

ミニオンズ 南国フルーツと青りんごゼリーのいたずらスムージー

◆ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ 690円

コラボカップセット価格：1,440円

トロピカルベースのスムージーにナタデココやパッションフルーツの種を加えた様々な食感が楽しいソーダ。

ミニオンズ はじけるトロピカルソーダ

◆ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き 1,200円

ミニオンズの好物である「バナナ」要素をふんだんに使用したパフェにコラボチャームがついてくるセット。

パフェはスポンジケーキやコーンフレーク、ホイップと合わせ、バナナケーキのような味わい。さらに、バナナの形をしたチョコレートやミニサイズの板チョコをトッピングし、ソフトクリームにはビターカラメルソースとカリッとしたローストシュガーチップを散りばめ、グラスの下部にはマンゴープリンを敷き詰めた仕立てとなっている。

ミニオンズ チョコっとゆかいなバナナパフェ コラボチャーム付き

◆プレミアムBOX(5個)+コラボカップ コンプリートセット 4,900円

チョコクロ5個と全4種(うちシークレット1種)のコラボカップをすべて揃えられるコンプリート向けセット。

◆プレミアムBOX(5個)+コラボチャーム コンプリートセット 3,650円

チョコクロ5個と全5種ランダムのコラボチャームをすべて揃えられるコンプリート向けセット。

店内調理するプレミアムチョコクロ アップル&カスタード

※コラボカップ･チャームはランダム配布

※店舗により価格が異なる場合がある

〈販売概要〉

販売期間:2026年7月3日(金)〜9月4日(金)

販売店舗:全国のサンマルクカフェ各店(一部店舗除く)

ライセンス:Universal Studios Licensing LLC

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