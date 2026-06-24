“2児の母”白洲迅の妻・竹内渉、子供たちが初挑戦した手作り餃子公開「綺麗に包んでてすごい」「器用」と反響
【モデルプレス＝2026/06/24】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が6月22日、自身のInstagramを更新。子供たちと作った餃子を披露した。
【写真】イケメン俳優の39歳妻「綺麗に包んでてすごい」子供たちが初挑戦した手作り餃子
竹内は「最近の色々」とつづり、写真と共に近況を報告。大学3・4年の頃に通っていた思い出深い横浜・元町中華街での姿や、モデルの菅野結以とインフルエンサーのひよんと並んだ展示会を訪れた際の3ショットなどを披露した。「お友達と餃子パーティーをやった時の」と紹介した写真では、フライパンにぎっしり並んだ餃子やバットの上にたくさん用意された焼く前の餃子を披露。「初めて子供たちにも餃子作りを体験させる事ができました」「美味しすぎた」と振り返っている。
この投稿は「沢山作ったんですね」「綺麗に包んでてすごい」「器用」「お子さんたちにとって素敵な体験ですね」「手作り餃子、めちゃくちゃ美味しそう」「すぐにペロリと食べちゃいそう」といった反響が寄せられている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】イケメン俳優の39歳妻「綺麗に包んでてすごい」子供たちが初挑戦した手作り餃子
◆竹内渉、子供たちが餃子作りに初挑戦
竹内は「最近の色々」とつづり、写真と共に近況を報告。大学3・4年の頃に通っていた思い出深い横浜・元町中華街での姿や、モデルの菅野結以とインフルエンサーのひよんと並んだ展示会を訪れた際の3ショットなどを披露した。「お友達と餃子パーティーをやった時の」と紹介した写真では、フライパンにぎっしり並んだ餃子やバットの上にたくさん用意された焼く前の餃子を披露。「初めて子供たちにも餃子作りを体験させる事ができました」「美味しすぎた」と振り返っている。
◆竹内渉の投稿に反響
この投稿は「沢山作ったんですね」「綺麗に包んでてすごい」「器用」「お子さんたちにとって素敵な体験ですね」「手作り餃子、めちゃくちゃ美味しそう」「すぐにペロリと食べちゃいそう」といった反響が寄せられている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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