「誰!?」BoAの衝撃イメチェンにファン騒然！金髪カーリーヘアの別人級ビジュアルに驚きの声

歌手のBoAが大胆なイメージチェンジを披露した。

BoAは6月24日にインスタグラムを更新。

【写真】BoA、衝撃イメチェン

「一度くらい髪をくるくるにしてみたい欲望があった、そんな日」と綴り、に複数の写真を投稿した。公開された写真には、金髪のカーリーヘアに変身した姿が収められている。

鮮やかなイエローのマイクを手にリハーサルに臨み、車内で撮影したセルフィーではさまざまな表情を見せたBoA。ふんわりとしたボリューム感のあるカーリーヘアは、これまでのイメージとは大きく異なり、一瞬ではBoAと気付かないほどの変貌ぶりだ。

投稿を見たファンからは、「誰!?」「一瞬誰だか分からなかった」「すごく新鮮」「こんなスタイルも似合うなんてさすが」といったコメントが寄せられている。

（写真提供＝OSEN）これまでのBoA

（写真＝BoA Instagram）イメチェンしたBoA

BoAは昨年末、25年間所属したSMエンターテインメントとの専属契約を終了。そして今年3月に個人事務所BApalエンターテインメントを設立し、芸能活動を継続するとを発表していた。今月27・28日には独立後、初のファンコンサート「BoA THE MIC」を延世大学の大講堂で開催する予定だ。

◇BoA プロフィール

1986年11月5日生まれ。本名クォン・ボア。1998年に兄の付き添いでSMエンターテインメントのオーディション会場に足を運び、スカウトされた。その後2年間、歌手デビューを目指して歌やダンスの練習に励む傍らで日本語と英語の特訓も行い、2000年にデビューアルバム『ID; Peace B』をリリースした。翌年には同タイトルの日本版シングルをリリースし、本格的に日本へ進出。2002年には『Listen to My Heart』でオリコンチャートを制し、一躍人気歌手となった。