【サーティワン×どうぶつの森】初コラボ　“島”を表現した新作フレーバーや限定商品、ゲーム連携企画など展開

B-R サーティワン アイスクリームはこのほど、任天堂の人気ゲームシリーズ「どうぶつの森」と初コラボし、7月1日〜31日の期間でキャンペーンを展開する。

「どうぶつの森」の島をイメージした新作フレーバーをはじめ、コラボ限定デザインのダブルカップやサンデー、ドリンク、アイスクリームケーキなど、限定商品を用意した。いずれもなくなり次第終了。

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また、ゲームとの連携やアプリを通じたオリジナルグッズのプレゼント企画も展開する。「どうぶつの森」の世界観を販売商品とゲームの両方で楽しめる内容にしている。

以下、販売価格はいずれも税込で表記。

※キャンペーン実施期間: 2026年7月1日(水)〜7月31日(金)

〈コラボ商品の概要〉

◆「どうぶつの森 夏の島 ごちそうアイス」

「どうぶつの森」の島をイメージした新作フレーバーのアイスクリーム。グリーンのナシ風味アイスクリームで森を、ベージュのリンゴ風味ソルベで砂浜を、淡いブルーの塩ラムネ風味ソルベで海を表現した。

ゲーム内の海や川に現れる魚影をイメージして、サーティワン初となる「サカナ型おかし」をトッピングした。大きめのインパクトがある仕様で食感も楽しめるとしている。

販売価格:

シングル･レギュラーサイズ 420円

◆「どうぶつの森 ダブルカップ」

好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)を2個選べる商品「ダブルカップ」に、コラボ限定デザインのカップを用意した。

島の風景に「しずえ」や「キャラメル」などのキャラクターが並んだAと、さまざまなキャラクターと島のフルーツを描いたBの全2種類のデザインを提供する。

販売価格:

スモールダブル 510円

レギュラーダブル 760円

◆「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」

「たぬきち･まめきち･つぶきち」をカップに描いた「ダブルカップ」。ラバー素材を使用した「まめきち&つぶきち 2連スプーンチャーム」を付属する。

チャームはミニシリコンリングと金具付きで、ミニシリコンリングでペンなどにも付けられ、金具でペンケースやポーチのファスナーなどに付けて楽しめる。提供時はスプーンから外した状態で配布する。

販売価格:

スモールダブル 680円

レギュラーダブル 930円

【数量限定でステッカーをプレゼント】

7月1日から、「どうぶつの森 ダブルカップ」または、「たぬき開発 スペシャルダブルカップ」の購入者向けに、アイスクリーム型ダイカットの「コラボフレーバーステッカー」全1種をプレゼントする。

数量限定で、なくなり次第終了。全国で計31万枚の配布を予定している。

「コラボフレーバーステッカー」

◆「プレゼントボックス シングルサンデー」

ゲーム内の風船付きプレゼントボックスをイメージした「シングルサンデー」を販売する。

選択するアイスクリーム(スモールサイズ)1個に、ホイップクリームやカラースプレーをトッピングした商品。さらに、赤色の風船から出てくるアイテムをデザインした全3種類のチョコレートをランダムで添える。

商品には、プラスチック素材の「しずえ」「とたけけ」のピックと、大きな風船のピックを付ける。プレゼントボックス型のカップは、小物入れとしての活用も想定している。

販売価格: 820円

◆「夜の島 ダブルサンデー」

ゲーム内の夜の島をイメージした「ダブルサンデー」。好みのアイスクリーム2個に、ホイップクリーム、星のかけらをイメージしたこんぺいとう、星や三日月型、かせきのチョコレートをトッピングした。

夜の島に登場するおばけの「ゆうたろう」をデザインした保冷剤が付属する。バンド付きで、外出時などに使いやすい仕様にした。

販売価格: 1,350円

◆「ジョニーの漂着ブルーソーダ」

ブルーソーダに好みのアイスクリームを組み合わせ、「ジョニー」のピックを付けたドリンクメニュー。カップにはゲーム内の北半球の海の生き物をデザインした。

販売価格: 620円

◆「どうぶつの森 スペシャルセット」

好みのアイスクリーム8個を持ち帰れるセット商品。カップや外箱に島のキャラクターをデザインした。

ゲーム内のアイテム「ベルぶくろ」をモチーフにした巾着型の「ベルぶくろ ランチバッグ」が付属する。ランチバッグの内側にはシルバーコーティングの素材を使用した。サイズは、横 約33.5cm ×縦 約25.5cm。

販売価格:

スモール 3,000円

レギュラー 3,560円

◆「どうぶつの森 バラエティボックス」

「バラエティボックス」にもコラボ限定デザインを用意した。島の建物やキャラクターを描いた期間限定デザインで、4個、6個、8個、12個入りを販売する。

販売価格:

スモール 4個 1,360円/6個 1,870円/8個 2,380円/12個 3,400円

レギュラー 4個 1,680円/6個 2,310円/8個 2,940円/12個 4,200円

◆「どうぶつの森 アイスクリームケーキ」

島の風景をイメージして仕上げた「アイスクリームケーキ」。ケーキのフレーバーは、ポッピングシャワーとチョコレートチップを用意した。

ゲーム内の「かせき」や「ベルぶくろ」などのアイテムを描いたチョコレートをトッピング。森や木々をイメージしたグリーンのホイップクリームと、海をイメージしたブルーのホイップクリームで島を表現した。キャラクターのピックを飾って、“自分だけの島”をつくれるとした。フィルムにもキャラクターを描いた。

販売価格: 3,900円

サイズ: 5号/直径 約16cm×高さ 約5cm

※すべての商品は、なくなり次第終了となる。

※いずれも画像はイメージ。

※販売価格は税込価格で店内飲食と持ち帰りどちらも同一。

※一部店舗では価格が異なる。

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〈ゲームと連携した企画も展開〉

サーティワンの店舗で「どうぶつの森」コラボ商品を購入の上、スマホ向けアプリ「Nintendo Store」で「GPSチェックイン」を行った人を対象にプレゼントキャンペーンを実施する。

期間中、1アカウントのGPSチェックインにつき「オリジナルステッカー」1枚をプレゼントする。なくなり次第、配布終了。1日1回までいずれかの店舗でチェックインできる。チェックインは、ニンテンドーアカウントの「国/地域」が「日本」の人が対象。

会計時の「GPSチェックイン」の後、「景品の受け取り」画面を店舗スタッフに提示して受け取る形となる。

また7月1日から、Nintendo Switchのソフト「あつまれ どうぶつの森」内で、「サーティワン島」を公開する。訪問には「Nintendo Switch Online」への加入が必要となる。

昔のサーティワン風のショップが並ぶショッピングエリアや、花壇が広がるアミューズメントエリアなどを描いた。サーティワンの店舗を再現したものや歴代ユニフォーム展示、マイデザインなども用意した。なお、画像は開発中のイメージで、実際の島とは異なる場合があるとしている。

■コラボキャンペーン特設サイト