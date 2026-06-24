

岡山西警察署

「特殊詐欺のかけ子」をさせる目的で、知人女性を国外に連れ去るなどしたとして、指定暴力団の組員の男ら2人が24日、再逮捕されました。

所在国外移送略取誘拐、被略取者等所在国外移送、所在国外移送誘拐未遂の疑いで再逮捕されたのは、岡山市北区中央町に住む指定暴力団池田組の組員の男（52）です。また岡山市中区桑野に住む無職の女（28）が、所在国外移送誘拐未遂の疑いで再逮捕されました。

岡山西警察署によりますと、男は氏名不詳者らと共謀し、兵庫県に住む20代の無職の女性を「特殊詐欺のかけ子」としてカンボジアに移送することを企てました。

2025年6月10日ごろ、女性に対し「カンボジアに半年行ってこい。現地の人に日本語を教える仕事じゃ」などと話し、さらに「実家の住所も分かっている。妹の学校も行くで」「行くしかない」などと脅迫し、出国を確約させました。そして6月下旬ごろ、車で女性を関西国際空港まで連れ去って誘拐し、カンボジア行きの航空機に搭乗させて国外に移送した疑いが持たれています。

また2人は氏名不詳者らと共謀し、岡山県南部に住む30代の無職の女性を「特殊詐欺のかけ子」として中国に移送することを企てました。そして2025年11月22日ごろから12月下旬ごろまでの間、女性に対し「中国へ行って仕事をしないか。日本語で仕事ができる。電話でアポを取って、それをデータ入力するだけ」「ほんまに稼げるけん、行ってみたらええが」などと執拗に誘惑し、女性を国外に移送する目的で誘拐しようとした疑いが持たれています。女性が男らと連絡を絶ったことで未遂に終わりました。

2人は、別の女性を「特殊詐欺のかけ子」をさせる目的で国外に連れ去った事件で逮捕されていて、その捜査の過程で今回の容疑が浮上しました。

警察は捜査に影響があるとして2人の認否を明らかにしていません。