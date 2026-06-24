アマチュアボクシングの２０２３年全日本選手権ライト級王者・中山颯太（２２）＝帝拳＝が２４日、東京・後楽園ホールでＢ級（６回戦まで）のプロテストを受験した。２５日に合格発表が行われ、合格すれば今冬にもスーパーバンタム級でプロデビューする予定だ。

プロ２勝２ＫＯの浅井陸（２２）＝帝拳＝と３ラウンドのスパーリングを行った中山は「相手も強い選手だったので、リードをしっかり差し合って、パンチを打ち込むというより技術があるぞ、というところを見せようと思った」と振り返り、「まだ全部の技術は見せられていない。それは試合までのお楽しみです」と笑みをこぼした。

アマチュアボクシング界で、次男・鉱一（現・駒大３年）、三男・聖也（現・大橋ジム）とともに「中山三兄弟」として注目を集めてきた。昨年度は三兄弟そろって駒大の主力として活躍。関東大学リーグ１部で颯太がライトウエルター級、鉱一がライト級、聖也がフライ級で階級賞を獲得。３兄弟そろって全勝し、チームのリーグ２連覇を支えた。颯太は全日本大学王座決定戦で最優秀選手賞にも輝き、２４年のアジアＵ―２２選手権で銀メダルを獲得するなど、国際舞台でも結果を残してきた。アマチュア戦績は７８戦７０勝（３０ＲＳＣ）８敗。

帝拳ジムの選手たちの「人間性」を見て、入門を決めたという。「ジムに練習に行ってみたら、選手たち１人１人に芯がある感じがした。キャラがしっかりしていて、１人１人にファンがつきそうな人間性を感じた。僕もそういう選手になりたい」と語ると、「クールで寡黙に努力する青年、っていう感じで記事にしてほしいです。クールキャラで売っていこうと思って」とおどけてみせた。

将来の目標は世界王者だ。「世界チャンピオンには絶対になりたい。みんなに憧れられるような有名なボクサーになりたい。有名になって、お金持ちになりたいっていうのはあります」と目を輝かせた。

その夢は、自身だけにとどまらない。「弟（聖也）が先にプロテストを受けていて、２番目（鉱一）はアマチュアでオリンピックで世界を取ると言っているので、３人で世界を取れたらと思ってます」。アマ７冠を達成した三男・聖也（１９）＝大橋＝は、８月１９日にプロデビュー戦を迎える。颯太と聖也はプロの世界王者、鉱一は五輪の金メダリスト。「中山三兄弟」で、世界の頂点を目指す。

◆中山颯太（なかやま・そうた）２００３年１１月２０日、福岡市東区生まれ。６歳からスタービーアマチュアボクシングスクールでボクシングを始め、東福岡高、駒大で活躍。２３年の全日本選手権、２５年の国スポで優勝。２４年のアジアＵ―２２選手権、２５年のタイオープン国際トーナメントで銀メダル。２４年、国際エリートトーナメント「エロルダカップ」銅メダル。アマチュア戦績は７８戦７０勝（３０ＲＳＣ）８敗。身長１７３センチの右ボクサーファイター。４人きょうだいの長男（弟２人、妹１人）。