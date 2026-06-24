ユーキャン、期間限定の割引キャンペーンを開始 医療事務、宅建士、FPなど人気資格20講座が5000円割引に
ユーキャンは24日、20講座の学費が5000円割引となる「夏の資格トップ20！割引キャンペーン」を開始した。7月23日までの申し込みが対象となる期間限定で、人気の20講座を対象に、学費を5000円割引する。医療事務や宅建士、ファイナンシャルプランナー、簿記3級など幅広い分野の講座が対象となる。
【写真】初めてでも安心！ユーキャンが説明するデジタルサポート
対象講座は以下の通り。
・医療事務
・宅建士 短期合格
・ファイナンシャルプランナー（CBT模試つきコース）
・子ども発達障がい支援実務士
・簿記3級
・MOS（一般上級一貫 Word＆Excel両方コース）
・調剤薬局事務
・登録販売者
・食生活アドバイザー(R)
・心理カウンセリング
・行政書士
・保育士
・社会保険労務士
・子ども発達障がい支援アドバイザー
・整理収納アドバイザー
・第二種電気工事士（本科コース）
・介護事務
・社会福祉士
・リンパケア
・スポーツ栄養プランナー
キャンペーン対象のウェブでの申し込み期限は、24日午前9時から7月23日午後11時59分まで。はがきは7月23日必着。期間終了後の申し込みは正規学費での受け付けとなる。
【写真】初めてでも安心！ユーキャンが説明するデジタルサポート
対象講座は以下の通り。
・医療事務
・宅建士 短期合格
・ファイナンシャルプランナー（CBT模試つきコース）
・子ども発達障がい支援実務士
・簿記3級
・MOS（一般上級一貫 Word＆Excel両方コース）
・調剤薬局事務
・登録販売者
・食生活アドバイザー(R)
・心理カウンセリング
・行政書士
・保育士
・社会保険労務士
・子ども発達障がい支援アドバイザー
・整理収納アドバイザー
・第二種電気工事士（本科コース）
・介護事務
・社会福祉士
・リンパケア
・スポーツ栄養プランナー
キャンペーン対象のウェブでの申し込み期限は、24日午前9時から7月23日午後11時59分まで。はがきは7月23日必着。期間終了後の申し込みは正規学費での受け付けとなる。