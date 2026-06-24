吉野家と『ドラゴンクエストウォーク』が初コラボ “つゆだくスライム”などフィギュアがもらえる
吉野家は、スマートフォン向け位置情報RPG『ドラゴンクエストウォーク』との初のコラボレーション『冒険者応援キャンペーン』を、7月2日午前10時から8月26日午後8時までの期間、全国の吉野家店舗で開催する。
【写真】ポイントを貯めるともらえる！“紅生姜入れ”風ティッシュケースなど
今回のコラボレーションでは、対象商品を購入すると、オリジナルフィギュアがもらえるコラボセットの販売に加え、オリジナルフィギュアや湯呑み、お茶碗丼などの限定グッズと交換できるアプリポイントキャンペーン、オリジナルデザインのテイクアウト容器・テイクアウト袋での商品提供、吉野家公式通販ショップでのコラボ商品の販売を実施する。
期間中、対象の「ドラクエウォークセット」を購入すると、オリジナルフィギュアをランダムで1個もらえる。オリジナルフィギュアは第1弾では全4種類を用意。第1弾・第2弾で異なるデザインのフィギュアが登場する。どのフィギュアがもらえるかは開けてからのお楽しみ。
また、吉野家アプリで、税込500円ごとお会計でポイントが貯まり、オリジナルグッズがもらえるアプリポイントキャンペーンも実施。さらに、コラボ期間中は、対象商品のテイクアウトにオリジナルデザインの容器と袋を使用する。
7月2日午前10時からは、吉野家公式通販ショップにて「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120グラム）2袋」がセットになった「ドラクエウォークコラボセット」を数量限定で販売する。
また、2日午前8時より、ドラゴンクエストウォーク公式Xと吉野家公式Xにてフォロー＆引用ポストキャンペーンを開催。「#吉野家ドラクエウォーク」と書いて対象ポストを引用ポストした人の中から抽選で100人にオリジナルコラボTシャツが当たる。
【写真】ポイントを貯めるともらえる！“紅生姜入れ”風ティッシュケースなど
今回のコラボレーションでは、対象商品を購入すると、オリジナルフィギュアがもらえるコラボセットの販売に加え、オリジナルフィギュアや湯呑み、お茶碗丼などの限定グッズと交換できるアプリポイントキャンペーン、オリジナルデザインのテイクアウト容器・テイクアウト袋での商品提供、吉野家公式通販ショップでのコラボ商品の販売を実施する。
また、吉野家アプリで、税込500円ごとお会計でポイントが貯まり、オリジナルグッズがもらえるアプリポイントキャンペーンも実施。さらに、コラボ期間中は、対象商品のテイクアウトにオリジナルデザインの容器と袋を使用する。
7月2日午前10時からは、吉野家公式通販ショップにて「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120グラム）2袋」がセットになった「ドラクエウォークコラボセット」を数量限定で販売する。
また、2日午前8時より、ドラゴンクエストウォーク公式Xと吉野家公式Xにてフォロー＆引用ポストキャンペーンを開催。「#吉野家ドラクエウォーク」と書いて対象ポストを引用ポストした人の中から抽選で100人にオリジナルコラボTシャツが当たる。