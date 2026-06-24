タレントの安田美沙子（44）が23日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）にゲスト出演。自かつて自身がしてしまっていたデートDVを告白する場面があった。

この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。 デートDVには、殴る・蹴るなどの身体的暴力、暴言を吐く・無視・不機嫌になるなど精神的暴力、携帯を勝手にチェックする・行動を指示・制限するなどの社会的暴力、性的な行為を強要する・裸などの撮影などの性的暴力、デート費用を払わない・借りたお金を返さない経済的暴力、という5つの暴力があるという。

MCの上田晋也、レギュラーの大久保佳代子のほか、安田、土屋アンナ、川島海荷、「見取り図」リリーが出演し、自身の経験などについてトークを展開した。

デートDVは男性から女性に対してだけではなく、女性から男性、同性愛同士でもあり得る。そんな中、上田から「、私も実はずっと束縛きつかったかな、って経験ない？」と聞かれた安田は「私、結構きつかったかもしれないです、昔。付き合った人のことを“絶対浮気してる”と思い込んじゃったりとか。不安になっちゃったりして、夜とかに電話してもつながらなかったら、10回ぐらい連続でかけ続けるんですよ。出るまでかける。で、出なかったら、朝方であろうが家まで行ったりとか（していた）」と衝撃の告白をした。

これに、上田も「もう完全にデートDVですね」と指摘。安田も「そうですね。やってました。結構お皿とかを床とかにって（叩きつける）。相手にはやらない。相手にはやらないけど、床にやったりとかしてしまってた時も、過去ありました」と明かしつつ、「自分で気づかなかったんですよ、この番組するまで。私、デートDVだったかも、って」と苦笑した。

上田は「自信がなくなっちゃうの？彼氏に浮気されてしまうとか、他に女性を作るんじゃないか、とか」と聞くと、安田は「たぶんそうだと思います。自分のことを愛してくれてるか分からなくて、凄い不安になって確かめたくなっちゃう、みたいな傾向はあったかもしれないですね」と話した。