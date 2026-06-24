ホテル阪神大阪の夏のグルメフェア♡沖縄への旅行気分を味わっちゃおう

ホテル阪神大阪の2階にある｢マルシェダイニング ネン｣では、2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)まで夏のグルメフェア｢野菜と楽しむSUMMER BUFFET～沖縄美食冒険～｣が開催中です。沖縄の味覚と夏野菜の両方がたのしめるお料理が、約65種類好きなだけ堪能できます。今回はホテル阪神大阪の｢マルシェダイニング ネン｣の試食会に招待されましたので、ディナーを取材してきました。

沖縄の味覚を楽しむ

夏のグルメフェアの注目ポイントを順番に紹介していきます。

まずは、沖縄の魅力を楽しめるメニューがお料理やデザートで15種類登場します。アルコール飲み放題プランでは、｢オリオンビール｣も楽しめます。

沖縄のソウルフードであるタコライスをアレンジしたひと皿｢スパイシーミートと野菜のタコライス風｣では、スパイシーに仕上げたミートに彩り野菜とホワイトソースを合わせ、仕上げの炙ったチーズが香ばしくてアクセントに。ライブメニューなのもおすすめポイントです。

｢沖縄風そば｣は、目の前で仕上げてくれるのでワクワク感があります。旨みのある出汁とやわらかく煮込んだ豚肉がおいしいです。

沖縄県の郷土料理でよく使用されるタカサゴ(沖縄県の方言ではグルクン)に、白ワインと魚介の出汁をベースにしたソースを合わせた｢タカサゴの海藻風味 ソース･マリニエール ｣も絶品です。

ゴーヤの苦みがやみつきになる｢ゴーヤチャンプルー｣。

(写真左上から時計回り)｢ナーベラー(ヘチマ)と茄子入り麻婆豆腐｣、｢にんじんしりしり｣、沖縄県産黒糖のやさしい甘さがアクセントの｢牛すじ肉の黒糖煮込み｣、｢じゅーしー風ピラフ｣

和洋中のお料理

西洋料理･日本料理･中華料理もあります。日本料理では、｢天ぷら｣もあります。

また、美味しい野菜を楽しむベジタブルメニューもあります。カラフルオードブルは彩りも豊かです。

ドラえもん好き必見！鎌倉半月の限定キャラメル味で夏のおやつ時間

できたてのライブメニュー

来たてのお料理がいただけるライブメニューもあります。目の前で仕上げるディナー限定の｢ビーフシチュー｣。

ソースもおいしい｢ビーフステーキ シャリアピンソース｣。

｢にぎり寿司※鮪はディナー限定｣ もあります。

沖縄を感じるデザート

デザートでも沖縄気分が楽しめます。シークヮーサーのジュレにマンゴーやパイン、バニラアイスを重ねた｢ちんすこうとトロピカルパフェ｣では、ちんすこうのトッピングで沖縄感をプラス。他にも｢紅芋のケーキ｣｢ナッツの黒糖がけ｣｢サーターアンダギー｣などもあります。

(写真左上から時計回り)｢マスカルポーネとフランボワーズのケーキ｣、｢マンゴープリン｣、｢桃のコンポートと桃のジュレ｣、｢杏仁豆腐 パインソース｣夏らしいデザートもあります。

アルコール飲み放題プランもおすすめ

アルコール飲み放題プランをつけるのもおすすめです。18種類の｢1883メゾンルータン｣シロップで作る“ MY 酎ハイ”がアルコール飲み放題で楽しめます。

レモンやキウイ、ラズベリーなどのシロップから、ポップコーンやトウガラシなどの個性豊かなシロップまであるので、自由にアレンジを楽しんでくださいね。

いかがでしたか。沖縄の味覚と夏野菜の両方が楽しめるのは、とっても贅沢な体験です。レストラン内では、沖縄らしい音楽も流れていました。ぜひ、夏の思い出に行ってみてくださいね。

夏のグルメフェア｢野菜と楽しむSUMMER BUFFET～沖縄美食冒険～｣

開催期間:2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)

営業時間:ランチ11:30~15:00 ※90分制、ディナー17:00~21:30 ※120分制

ランチ 大人 平日4,600円(税込)、土日祝5,200円(税込)

ディナー 大人 平日6,100円(税込)、土日祝6,700円(税込)

※お子様料金はホテルへお問い合わせください。

※ソフトドリンク飲み放題付き

※アルコール飲み放題は別料金

取材協力/ホテル阪神大阪