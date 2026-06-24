女優の川島海荷（32）が23日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）にゲスト出演。かつて自身が受けていたデートDVを告白した。

この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。 デートDVには、殴る・蹴るなどの身体的暴力、暴言を吐く・無視・不機嫌になるなど精神的暴力、携帯を勝手にチェックする・行動を指示・制限するなどの社会的暴力、性的な行為を強要する・裸などの撮影などの性的暴力、デート費用を払わない・借りたお金を返さない経済的暴力、という5つの暴力があるという。

MCの上田晋也、レギュラーの大久保佳代子のほか、川島、土屋アンナ、安田美沙子、「見取り図」リリーが出演し、自身の経験などについてトークを展開した。

自身の体験について聞かれた川島は「役者じゃないですか、本業が。でも“俳優はチャラい”ってずっと言われて。俳優と遊んじゃいけないって凄い言われました」と告白した

土屋が「周りをディスるんですね」と応じると、川島は「そうですね。俳優はチャラいし、すぐ口説いてくるから、一緒に飲み会とか行っちゃいけないって言われて。そこから“あ、俳優さんってチャラいんだ”と思って、あんまり目を合わせないようにしてました」と明かした。