NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】割れた茶器のかけらを一心不乱に集める村重。その手は…

6月21日に放送された第二十四回「軍師官兵衛！」では、有岡城が落城し、幽閉されていた官兵衛が秀吉と小一郎のもとへ帰還。別所長治を説き伏せ、播磨平定への道筋をつけるまでが描かれました。

そのなかで大きな反響を呼んだのが、トータス松本さん演じる荒木村重と、山谷花純さん演じる妻・だしの運命です。

降伏を決意したかに見えた村重でしたが、土壇場で思わぬ選択をし、だしとの対照的な生き様が視聴者に強烈な印象を残しました。

＊以下第二十四回のネタバレを含みます。

＜第二十四回のあらすじ＞

村重（トータス松本）に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。

籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。

妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。

信長（小栗旬）への取り次ぎを任された小一郎は、だしに官兵衛への伝言を託す。

無駄な血を流さず戦が終わると思われたやさき、驚きの事態が！ 状況は一変し――。

投降を決意したはずの村重だったが…

籠城を続けていた村重でしたが、信長軍によって兵糧の搬入を断たれ、有岡城の状況は日に日に悪化。そんななか、だしは村重に「もはや上様に頭を下げに行くしかないのでは？」と語りかけます。

しかし村重は「ここまで裏切ったわしを上様が許すはずがない。まんじゅうごと串刺しにされるのがオチじゃ」と弱気な表情を浮かべます。それでもだしは「皆を救えるのは殿だけでござりまする」と説得。

村重も「もし万が一の時は、この命に代えてもそなたのことは守る。何も案ずるな」と手を握り、ついに投降する意思を小一郎に伝えたのでした。

しかし夜、雷鳴がとどろくなか、信長の冷徹な表情が脳裏によみがえります。

名物茶器を落として割ってしまった村重。砕け散った破片を拾い集めるうちに手から血がにじみます。恐怖に震えながら「ああ…」とうめく姿は、追い詰められた村重の心情を象徴する場面となりました。

そして翌朝、村重は書き置きを残し、妻子を置いて城を脱出します。

書き置きを読んだだしは「おのれ、村重〜！」と激しい怒りをあらわに。一方、雨の中を逃げる村重は「わしは死にとうない。すまん」と繰り返すのでした。

血を見て死の恐怖に負けてしまった…

この場面に視聴者からはさまざまな反応が寄せられました。

「懐柔のために信長へ献上するつもりだった茶器を割ってしまった」「妻子と一族郎党を置いていっても名物茶器だけは持って行こうとしていたのが村重らしい」「村重のクズぶりが際立っていた」「トータス松本さんの情けない演技がリアルすぎる」などの反響が。

また、「家中の茶器を集めている様子を見ると、本当は信長に謝るつもりだったのかもしれない。血を見て死への恐怖に負けてしまったんだな」と、村重の人間臭さを指摘する声も見られました。

だしの気高さが際立って…

村重の逃亡後、見せしめとして家臣たちは処刑されることに。だしをはじめとする一族は京の六条河原へ送られ、斬首されます。

「殿、それでも……お慕い申し上げておりました」

そう言い残し、最期の瞬間まで取り乱すことなく運命を受け入れただし。その気高い姿は多くの視聴者の胸を打ちました。

「だし様が立派すぎて涙が止まらない」「最期まで凜としていて美しかった」「山谷花純さんの鬼気迫る芝居が素晴らしかった」「『おのれ！村重！！』の場面が圧巻だった」「急に天地がひっくり返っただしの悲愴や怒り、哀しみがすべて伝わってきた」など、山谷さんの熱演を称賛するコメントも相次ぎました。

史実では“裏切り者”のまま終わらなかった村重

もっとも、史実の荒木村重はこのまま歴史の表舞台から消えたわけではありません。

信長に反旗を翻した末に生き延び、尼崎城、花隈城へと逃れ、抵抗を続けます。花隈城落城後は毛利氏の庇護を受け、その後は茶人「道薫」として活動。豊臣秀吉にも仕えたと伝えられています。

そのため視聴者からは、「このあと茶人として生き延びるのか…」「逃げた荒木村重が静かに茶をたててる描写がすごかった。茶道の恐ろしさを感じた」「ここからどう再起するのか気になる」といった声も上がっていました。

だしの壮絶な最期と、生き延びることを選んだ村重。

対照的な二人の生き様は、多くの視聴者の胸に刻まれたようです。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。