ユニクロ、スタッフが着こなす女性向け“初夏コーデ”8選を紹介 トレンド感あふれる涼しげスタイルに反響「着こなしやすそう」
ユニクロ（UNIQLO）の公式インスタグラムが24日までに更新され、全国のスタッフによる“初夏”の全身ユニクロコーデ8選を紹介した。
【写真】「着こなしやすそう」ユニクロスタッフが着る“初夏コーデ”8選 ※2枚目〜
投稿では「6月のユニクロスタッフ人気の着こなし WOMEN編をご紹介」と書き出し、ユニクロの最新アイテムを使った8パターンの人気のコーディネートをピックアップ。
リネンシャツ×ノースリーブワンピース、透かし編みカーディガン×バレルレッグパンツ、レーヨンブラウス×キュロットなど、涼しげな素材感やカラーリングに加えトレンド感のあるアイテムを取り入れた初夏らしいスタイルの数々を披露し、「あなたの気になるコーデはどれ？コメントで教えてください」と呼びかけた。
なお、「MEN編もひとつ前の投稿でご紹介しています ぜひチェックしてみてくださいね」と、男性向けのスタイリングも合わせて案内している。
この投稿に、コメント欄には「マネしたい！」「着こなしやすそうで好き」「着てみたい」など、お気に入りのスタイルを見つけたユーザーからの好意的な声が寄せられている。
【写真】「着こなしやすそう」ユニクロスタッフが着る“初夏コーデ”8選 ※2枚目〜
投稿では「6月のユニクロスタッフ人気の着こなし WOMEN編をご紹介」と書き出し、ユニクロの最新アイテムを使った8パターンの人気のコーディネートをピックアップ。
リネンシャツ×ノースリーブワンピース、透かし編みカーディガン×バレルレッグパンツ、レーヨンブラウス×キュロットなど、涼しげな素材感やカラーリングに加えトレンド感のあるアイテムを取り入れた初夏らしいスタイルの数々を披露し、「あなたの気になるコーデはどれ？コメントで教えてください」と呼びかけた。
なお、「MEN編もひとつ前の投稿でご紹介しています ぜひチェックしてみてくださいね」と、男性向けのスタイリングも合わせて案内している。
この投稿に、コメント欄には「マネしたい！」「着こなしやすそうで好き」「着てみたい」など、お気に入りのスタイルを見つけたユーザーからの好意的な声が寄せられている。