『セブン-イレブンの日』詳細を発表 セブンカフェ スムージーやコーヒーの2杯目半額クーポン配布
『セブン-イレブンの日』発表会が24日、都内で開催された。
【写真】発表会に登壇した阿久津知洋社長
今年は7月11日の「セブン-イレブンの日」にあわせ、7月1日から11日にかけて「7月11日はセブン-イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」を開催。限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルグッズやクーポンが当たる抽選キャンペーンが開催。レジェンド漫画作品の作者たちの世界に1枚だけの直筆描き下ろし色紙が当たるセブン-イレブンアプリ会員限定抽選くじも実施される。
7月1日からセブンカフェ コーヒーを1杯買うと購入日限定で使用できるセブンカフェが半額になるレシートクーポンを発行。1杯目と異なる商品や異なるサイズを選ぶことも可能となる。セブン-イレブンのプライベートブランド「セブンプレミアム」の最高級ブランド「セブンプレミアムゴールド」をまとめ買いで割引となる。
また、セブン-イレブンアプリ会員限定のキャンペーンで11日に「セブンカフェ スムージー」を1杯買うごとにスムージー半額クーポンがプレゼントされる。また『キャプテン翼』（高橋陽一）、『キン肉マン』（ゆでたまご）、『ハイスクール！奇面組』（新沢基栄）、『聖闘士星矢』（車田正美）の希望キャラクターと当選者の名前入りの色紙が当たるキャンペーンもセブン-イレブンアプリ会員限定で行われる。
【写真】発表会に登壇した阿久津知洋社長
今年は7月11日の「セブン-イレブンの日」にあわせ、7月1日から11日にかけて「7月11日はセブン-イレブンの日！お店に行くと“ちょっといいことがある11日間”」を開催。限定割引やオリジナルステッカーの店頭配布、オリジナルグッズやクーポンが当たる抽選キャンペーンが開催。レジェンド漫画作品の作者たちの世界に1枚だけの直筆描き下ろし色紙が当たるセブン-イレブンアプリ会員限定抽選くじも実施される。
また、セブン-イレブンアプリ会員限定のキャンペーンで11日に「セブンカフェ スムージー」を1杯買うごとにスムージー半額クーポンがプレゼントされる。また『キャプテン翼』（高橋陽一）、『キン肉マン』（ゆでたまご）、『ハイスクール！奇面組』（新沢基栄）、『聖闘士星矢』（車田正美）の希望キャラクターと当選者の名前入りの色紙が当たるキャンペーンもセブン-イレブンアプリ会員限定で行われる。